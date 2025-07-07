Вночі армія РФ вдарила по Одесі: є загиблий

Удар по Однсі 7 липня

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Уночі 7 липня армія РФ вдарила по Одесі. Внаслідок атаки загинула одна людина.

Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Як зазначив посадовець, сталося займання приміщення для охорони біля новобудови.

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“На жаль, один охоронець загинув. Щирі співчуття рідним та близьким”, — констатував він.

За даними ДСНС, пошкоджено 10 гаражних приміщень, адміністративну будівлю на території СТО та кілька будівельних вагончиків. Знищено легкові, вантажні автомобілі та автобус. Виникли пожежі, які ліквідовані рятувальниками.

Над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.

Інформація уточнюється.

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Нагадаємо, вдень 3 липня РФ вдарила по припортовій інфраструктурі Одеси. На жаль, є жертви й потерпілі. Як зазначили в ОВА, російська армія застосувала касетну балістичну ракету.

«Двоє людей загинули. Також відомо про трьох поранених — їм надають медичну допомогу», — зазначив він.