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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп відповів, чому США не допоможуть Україні так, як Ізраїлю

Дональд Трамп прокоментував різницю у допомозі Україні та Ізраїлю, наголосивши, що за його президентства війни б не було.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп відповів на запитання журналістів про те, чому б Сполученим Штатам не допомогти Україні у війні з ворогом так, як Ізраїлю.

Про це стало відомо з ефіру CNN.

Трамп узявся стверджувати, що багато допомагає Україні.

«Я допомагаю Україні. Допомагаю їй дуже багато. Це війна, яка ніколи не повинна була початися. Якби я був президентом, у вас не було б війни з Росією зараз», — висловився очільник Білого дому.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Пентагон призупинив відправлення американської зброї до України. У відомстві пояснили це начебто браком власних запасів. Однак, за словами трьох американських чиновників, внутрішня перевірка свідчить про те, що передавання цього озброєння не зашкодить запасам США.

До слова, на думку ексміністра закордонних справ України Павла Клімкіна, Трамп блокує допомогу через те, що хоче, аби підтримку Києва пов’язували з ним, а не з попередником Джо Байденом.

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