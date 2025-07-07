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Втрати Росії станом на 7 липня: Генштаб оновив дані
За добу армія загарбників зазнала серйозних втрат на фронті. Генштаб повідомив нові цифри.
Станом на ранок 7 липня ЗСУ знищили 1027540 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1100 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.07.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1027540 (+1100) осіб
танків — 10995 (+3)
бойових броньованих машин — 22963 (+7)
артилерійських систем — 29993 (+33)
РСЗВ — 1432 (+2)
засоби ППО — 1192
літаків — 421
гелікоптерів — 340
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 44058 (+233)
крилаті ракети — 3439
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 54370 (+118)
спеціальна техніка — 3927 (+2)
Нагадаємо, у Росії було знищено військово-транспортний літак Ту-134. Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу Міністерства оборони РФ.