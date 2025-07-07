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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати Росії станом на 7 липня: Генштаб оновив дані

За добу армія загарбників зазнала серйозних втрат на фронті. Генштаб повідомив нові цифри.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

Станом на ранок 7 липня ЗСУ знищили 1027540 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1100 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1027540 (+1100) осіб

  • танків — 10995 (+3)

  • бойових броньованих машин — 22963 (+7)

  • артилерійських систем — 29993 (+33)

  • РСЗВ — 1432 (+2)

  • засоби ППО — 1192

  • літаків — 421

  • гелікоптерів — 340

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 44058 (+233)

  • крилаті ракети — 3439

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 54370 (+118)

  • спеціальна техніка — 3927 (+2)

Нагадаємо, у Росії було знищено військово-транспортний літак Ту-134. Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу Міністерства оборони РФ.

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