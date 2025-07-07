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Потери России по состоянию на 7 июля: Генштаб обновил данные
За сутки армия захватчиков понесла серьезные потери на фронте.
По состоянию на утро 7 июля ВСУ уничтожили 1027540 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1100 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.07.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1027540 (+1100) человек
танков — 10995 (+3)
боевых бронированных машин — 22963 (+7)
артиллерийских систем — 29993 (+33)
РСЗО — 1432 (+2)
средства ПВО — 1192
самолетов — 421
вертолетов — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 44058 (+233)
крылатые ракеты — 3439
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 54370 (+118)
специальная техника — 3927 (+2)
Напомним, в России был уничтожен военно-транспортный самолет Ту-134. Такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава Министерства обороны РФ.