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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Потери России по состоянию на 7 июля: Генштаб обновил данные

За сутки армия захватчиков понесла серьезные потери на фронте.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

По состоянию на утро 7 июля ВСУ уничтожили 1027540 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1100 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.07.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1027540 (+1100) человек

  • танков — 10995 (+3)

  • боевых бронированных машин — 22963 (+7)

  • артиллерийских систем — 29993 (+33)

  • РСЗО — 1432 (+2)

  • средства ПВО — 1192

  • самолетов — 421

  • вертолетов — 340

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 44058 (+233)

  • крылатые ракеты — 3439

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 54370 (+118)

  • специальная техника — 3927 (+2)

Напомним, в России был уничтожен военно-транспортный самолет Ту-134. Такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава Министерства обороны РФ.

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