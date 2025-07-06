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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Келлог заявив про готовність Трампа до співпраці із Зеленським

Американський високопосадовець вважає, що в останній телефонній розмові президент США виявив себе як «класичний» Трамп.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Кіт Келлог

Спецпредставник президента США Кіт Келлог / © Associated Press

Спецпредставник президента США Кіт Келлог відреагував на високу оцінку українського президента Володимира Зеленського його недавньої телефонної розмови з Дональдом Трампом. Він запевнив, що американський президент готовий до співпраці.

Американський високопосадовець опублікував у соцмережі Х повідомлення, в якому Зеленський говорить про «найкращу розмову за весь час», яка в нього відбулася із господарем Білого дому.

«Добре. Це класичний DJT [Дональд Трамп]. Президент США завжди готовий до співпраці», - прокоментував Кіт Келлог похвалу Зеленського.

Він також подякував українському президенту за співчуття з приводу «жахливої втрати життів під час повені в Техасі, особливо молоді».

«Обидва президенти визнають біль втрати молоді в мирний час і на війні. Співчуття є ключовою частиною лідерства», - наголосив Кіт Келлог.

Нагадаємо, після телефонної розмови із Зеленським президент США Дональд Трамп запевнив, що Україна буде отримувати американську військову допомогу, оскільки російський президент Володимир Путін «хоче продовжувати вбивати людей».

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