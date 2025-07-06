У Техасі кількість жертв повені перевищила 50 / © Associated Press

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Раптові повені у штаті Техас призвели до загибелі щонайменше 51 людини. 27 дітей, які перебували у літньому таборі на березі річки, вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що в окрузі Керр унаслідок негоди загинули щонайменше 43 людини, з яких 15 дітей, тоді як щонайменше вісім людей загинули у сусідніх округах штату.

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За словами шерифа округу Керра Лейта, серед загиблих — 28 дорослих і 15 дітей. Шериф додав, що п’ятеро дітей і 12 дорослих ще не ідентифіковані.

Зникли безвісти 25 дітей, які відпочивали в літньому таборі / © Associated Press

Місцева влада досі не повідомила, скільки людей вважаються зниклими безвісти, окрім 27 дітей з християнського літнього табору «Mystic», який перебуває уздовж річки в окрузі Керр.

Місцева влада також підтвердила ще вісім смертей у сусідніх округах Тревіс (Остін), Бернет та в окрузі Кендалл.

Як зазначається, вода у річці Гваделупе піднялася на 8 метрів всього за 45 хвилин до світанку у п’ятницю, змиваючи будинки і транспортні засоби. Небезпека не минула, оскільки у суботу дощі тривали у населених пунктах за межами міста Сан-Антоніо, а попередження та спостереження про раптові повені залишалися у силі.

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Нагадаємо, 4 липня проливні дощі спричинили смертоносні повені вздовж річки Гуадалупе у штаті Техас, внаслідок чого було відомо щонайменше про 13 загиблих людей та понад два десятки зниклих безвісти дівчаток із літнього табору на березі річки. Стихійне лихо насунулося так швидко, що передбачити його неможливо було навіть з допомогою радарів.

5 липня повідомлялося про понад 40 загиблих.

Багато доріг у Техасі зруйновано, телефонні лінії не працюють / © Associated Press

Віцегубернатор штату Техас Ден Патрік повідомив, що у Camp Mystic, приватному християнському літньому таборі для дівчаток, розташованому на березі річки, зникли безвісти близько 20 дітей. Всього у таборі перебувало орієнтовно 750 дітей на літньому відпочинку та оздоровленні.

Батьки двох зниклих безвісти дівчаток із табору Camp Mystic розповіли у коментарі CNN, що нічого не знають про місцеперебування своїх дітей. Їм лише 9 років.

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Національна метеорологічна служба повідомила, що рівень річки, на березі якої розташований дитячий табір, піднявся на 6 метрів усього за 90 хвилин. Це другий найвищий показник за всю історію спостережень за річкою Гуадалупе.

Людей закликають залишатися у безпечних місцях через все ще несприятливі погодні умови в регіоні.