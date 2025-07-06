У Техасі через повені загинули щонайменше 43 людини

Наслідки повені

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Внаслідок потужних повеней, що накрили округ Керр у штаті Техас (США), загинули щонайменше 43 людини. Серед них — 15 дітей. Ще 27 дітей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє CNN із посиланням на шерифа округу Керр Ларрі Лейта та мера міста Керрвілл Далтона Райса.

Під час пресконференції Ларрі Лейт повідомив, що стихія забрала життя щонайменше 28 дорослих та 15 дітей. За його словами, п’ятеро дітей і ще 12 дорослих наразі залишаються не ідентифікованими.

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Мер Керрвілла Далтон Райс повідомив, що зниклими безвісти наразі вважаються 27 дітей з дитячого табору Camp Mystic.

«Ми знали, що сьогодні буде такий день, тому наші цифри будуть постійно змінюватися», — сказав він.

Рятувальні служби продовжують пошукові роботи в регіоні, який найбільше постраждав від паводків.

Раніше повідомлялося, що національна метеорологічна служба США оголосила надзвичайну ситуацію через раптову сильну повінь у Техас.

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Ми раніше інформували, що влада розшукує 23 дівчат, які вважаються зниклими безвісти після затоплення місця їхнього ночівлі у літньому таборі близько 04:00 ранку за місцевим часом.