Нова повінь в Іспанії: потоки води знесли з вулиці десятки машин (відео)

Повінь у Каталонії сталася через тиждень після катастрофічного удару стихії в регіоні Валенсія.

Нові повені обрушилися на регіон Жирона на північному сході Іспанії. Потоки води прокотилися центром каталонського міста Кадакес вранці у п'ятницю, 8 листопада, після проливного дощу.

На відео, опублікованому у соцмережі Х місцевим журналістом, видно, як вулицею ллється потік води та зносить десятки машин, які застрягають під мостом.

Під час повені в Іспанії потоки води знесли з вулиці десятки машин

Як повідомила пожежна служба Каталонії, під мостом у місті Кадекесі скупчилося близько 30 автомобілів. Жертв, на щастя, немає.

Як повідомляє ВВС, метеорологічна служба Каталонії опублікувала попередження про сильні дощі, які йтимуть від ночі п'ятниці до дня суботи в районі Альт-Емпорда, де розташований Кадакес.

Метеорологічне агентство попередило, що інтенсивність дощу може перевищити 20 мм за 30 хвилин. Агентство зафіксувало 76,8 мм опадів у Кадакесі 7 і 8 листопада, понад 100 мм було зафіксовано в двох інших містах поблизу.

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За даними іспанського метеорологічного агентства Aemet, від 1 жовтня по 5 листопада в Іспанії випало на 72% більше опадів, ніж зазвичай для цього періоду. Опади, за словами експертів, посилилися через зміну клімату і призвели до раптових повеней.

Повінь у Каталонії сталася через тиждень після катастрофічної повені в регіоні Валенсія, яка призвела до загибелі щонайменше 219 людей.

Нагадаємо, король Іспанії Філіп VI зіткнувся з розлюченим натовпом під час свого візиту до міста Пайпорти, яке найбільше постраждало від шторму та повені, що вразила регіон Валенсія минулого тижня.

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