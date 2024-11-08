Легендарний генерал Марченко йде з армії через стан здоров’я

Відомий генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко ухвалив рішення про звільнення з військової служби через стан здоров’я. Зараз він проходить лікування та опублікував фото з крапельницею.

Про це Марченко написав на своїй Facebook-сторінці.

"Розвідка в окупованому Криму, виведення 75 побратимів з оточення в Ізварінському котлі, Донецький аеропорт, десятки тисяч кілометрів по безкрайнім степам Донбасу, в часи, коли мало хто розумів, де свої, а де ворог. Тяжка праця по реформуванню речового забезпечення і введення нової системи харчування, розробка і боротьба за нові сухі пайки в Міністерстві оборони України. Сфабриковані карні справи і СІЗО. Рідна Миколаївщина і Херсонщина... довгий нелегкий шлях, який трансформовував мене на кожному етапі та зробив тим ким я є. Жодні випробування ворога, жоден тиск не примусили мене зупинитися в непохитній боротьбі за Україну. Тому звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке я ухвалював у своєму житті", – йдеться в заяві Марченка.

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Генерал-майор повідомив, що проходить необхідне лікування, "адже навіть незламних іноді потрібно трішечки підлатати, щоб втримати на плаву". Він зазначив, що служба у війську завжди вимагає жертвувати здоров'ям, і без своєчасного відновлення все може стати марним.

Марченко подякував усім, хто став пліч-о-пліч разом та відбив ворога, "за неймовірний героїзм у ті жахаючі дні лютого-березня 2022 року". Він висловив подяку кожному українському солдату та офіцеру за те, що "разом ми б'ємо ворога, не звертаючи уваги на неабияку втому і на будь-які прогнози та "аналітику".

"Попереду в нас ще довгий шлях боротьби за Україну і я продовжую робити все, що в моїх силах, і навіть більше задля перемоги! Тому не зупиняюся на своєму шляху до перемоги. Я запустив Благодійний Фонд Дмитра Марченка. Долучайтеся до наших проєктів і разом ми зробимо нашу армію сильніше!" – резюмував генерал-майор.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко проходить лікування / Фото: Facebook-сторінка Марченка

До слова, з ЗСУ за станом здоров’я звільнився генерал-лейтенант Юрій Содоль, якого захисник "Азовсталі" звинуватив у віддаванні "безглуздих наказів".

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