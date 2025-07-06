Прокуратура повідомила про наслідки атаки на Харків

Безпілотник Shahed / © reuters.com

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У ніч проти 6 липня війська РФ завдали серії ударів дронами типу «Герань-2» по Харкову. Під атаку потрапили три райони міста, всього зафіксовано шість влучань.

Про це повідомив Дмитро Яциченко, начальник відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням Харківської обласної прокуратури.

«Вночі російськими військовими здійснено атаку на територію міста Харкова. Попередньо, здійснено 6 ударів БпЛА типу „Герань“», — зазначив він.

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За даними прокуратури, під ударами опинилися Київський, Шевченківський та Новобаварський райони Харкова.

Інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

Раніше повідомлялося, що Україна може зіткнутися з критичною нестачею ракет для систем протиповітряної оборони ще до кінця літа.

Ми раніше інформували, що Росія збільшує кількість атак дронами.

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