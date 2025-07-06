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Прокуратура сообщила о последствиях атаки на Харьков
В ночь на 6 июля россияне атаковали Харьков дронами-камикадзе. Под ударами оказались три района города, зафиксировано не менее шести попаданий.
В ночь на 6 июля войска РФ нанесли серии ударов дронами типа «Герань-2» по Харькову . Под атаку попали три района города, всего зафиксировано шесть попаданий.
Об этом сообщил Дмитрий Яциченко, начальник отдела организации процессуального руководства досудебным расследованием Харьковской областной прокуратуры.
«Ночью российскими военными совершена атака на территорию города Харькова. Предварительно осуществлено 6 ударов БпЛА типа „Герань“», — отметил он.
По данным прокуратуры, под ударами оказались Киевский, Шевченковский и Новобаварский районы Харькова.
Информация о последствиях и пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что Украина может столкнуться с критической нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны еще до конца лета .
Мы ранее информировали, что Россия увеличивает количество атак дронами .