Прокуратура сообщила о последствиях атаки на Харьков

Беспилотник Shahed / © reuters.com

Реклама

В ночь на 6 июля войска РФ нанесли серии ударов дронами типа «Герань-2» по Харькову . Под атаку попали три района города, всего зафиксировано шесть попаданий.

Об этом сообщил Дмитрий Яциченко, начальник отдела организации процессуального руководства досудебным расследованием Харьковской областной прокуратуры.

«Ночью российскими военными совершена атака на территорию города Харькова. Предварительно осуществлено 6 ударов БпЛА типа „Герань“», — отметил он.

Реклама

По данным прокуратуры, под ударами оказались Киевский, Шевченковский и Новобаварский районы Харькова.

Информация о последствиях и пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что Украина может столкнуться с критической нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны еще до конца лета .

Мы ранее информировали, что Россия увеличивает количество атак дронами .

Реклама