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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Харькове ночью раздались взрывы

В ночь на 6 июля Харьков подвергся новой атаке дронами: раздались взрывы, в городе действовала воздушная тревога.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Силы ПВО

Силы ПВО / © Associated Press

В Харькове в ночь на 6 июля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении главы города Игоря Терехова.

Он сообщил, что город атакуют целый ряд российских БпЛА.

«В городе взрыв. Предварительно „шахед“. Детали выясняем. Еще несколько вражеских дронов идут на город — будьте осторожны!» — говорится в сообщении.

Позже Терехов сообщил о новых взрывах в городе.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 6 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что Россия увеличивает количество атак дронами.

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