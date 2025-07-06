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Россия атакует Украину БПЛА: направление движения целей
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 6 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.
группа ударных БпЛА на Сумщине — в направлении Полтавщины и Черниговщины.
группа ударных БпЛА в Харьковской области — курсом на восток.
группа БпЛА в Черкасской области — курсом в Киевскую область.
группа враждебных БПЛА в Запорожье — курсом на Днепропетровщину.
группа враждебных БПЛА на севере Донбасса — курсом на юг.
Ранее сообщалось, что Украина может столкнуться с критической нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны еще до конца лета.
Мы ранее информировали, что Россия увеличивает количество атак дронами.