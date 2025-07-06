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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Россия атакует Украину БПЛА: направление движения целей

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 6 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.

группа ударных БпЛА на Сумщине — в направлении Полтавщины и Черниговщины.

группа ударных БпЛА в Харьковской области — курсом на восток.

группа БпЛА в Черкасской области — курсом в Киевскую область.

группа враждебных БПЛА в Запорожье — курсом на Днепропетровщину.

группа враждебных БПЛА на севере Донбасса — курсом на юг.

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