Таможенник на Волыни отпраздновал профессиональный праздник пьяным ДТП

Таможенник попал в ДТП в профессиональный праздник

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В День таможенника Украины главный государственный инспектор Волынской таможни Владимир Багрий попал в ДТП на Львовщине. Видимо, чтобы не портить себе праздник и не идти на работу, накануне он оформил у врача листок нетрудоспособности. Но, очевидно, праздновать начал заблаговременно — за рулем и почему-то в форме.

Об этом говорится в сюжете программы журналистских расследований Хапуга.UA.

Интересно, что автомобиль «Ситроен», на котором таможенник попал в ДТП, не внесен в его декларацию. В конце концов, в ней вообще нет ни одного авто, которое принадлежит Владимиру Багрию или членам его семьи.

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Как оказалось, «Ситроен» записан на сына таможенника — Юрия Багрия. Он, между прочим, указан в декларации отца, а значит — все его имущество должно декларироваться.

«Если это было пользование в течение предыдущих лет, то это основание провести проверку, установить факт возможного недекларирования уже имущества», — объясняет председатель правления ОО «Антикоррупционный штаб» Сергей Миткалик.

Автомобиль «Ситроен», который попал в ДТП

Кстати, еще один сын таможенника, который указан в декларации отца, Даниил Багрий также не имеет ни одного авто, однако есть фото, где он позирует возле черной Тойота Прадо. Также в его Facebook-профиле есть автомобили «Ауди», «Сузуки» и «Альфа-ромео».

Toyota Prado записана на Михаила Якимива, который вероятно является дедушкой Даниила. В конце прошлого года авто было куплено за 44 тысячи долларов.

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В целом Владимир Багрий — это таможенник с интересным прошлым. Два года назад, когда он был сотрудником Львовской таможни, его задержали на взятке

Тогда у главного государственного инспектора отдела таможенного оформления № 1 М/П «Краковец» Львовской таможни Багрия Владимира Дмитриевича во время личного обыска было обнаружено неправомерную выгоду — 200 евро.

После этого случая его уволили, но каким-то образом он оказался на Волыни. Проект Хапуга.UA направил информационный запрос в Волынскую таможню, чтобы получить ответ на вопрос, как подозреваемый во взяточничестве оказался на той же работе.

Кто был за рулем?

По поводу ДТП, в которое попал Владимир Багрий, Волынская таможня начала дисциплинарное производство.

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Судя по видео, снятом на месте аварии, таможенник находился в нетрезвом состоянии. Однако, по информации источников, полиция составила протокол за это ДТП, а следовательно, и за пьяную езду, не на таможенника, а на другого человека — Игоря Процика. Этот человек, по странному стечению обстоятельств, работал на Ирину Багрий, то есть на жену таможенника.

Странная ситуация. Волынская таможня официально подтверждает, что сотрудник этой службы находился за рулем. Но полиция составляет протокол на совсем другого человека, который как минимум знаком с семьей таможенника.

Очевидно, установление истинных обстоятельств требует проверки действий таможенника и полицейских со стороны Офиса генерального прокурора и ГБР.

Проект Хапуга.UA отправил запросы в полицию, Львовскую прокуратуру и Офис ГПУ и непременно продолжит расследование.

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Как праздновали в центральном офисе

Пока таможенник на Волыни «чудил» за рулем, в Киеве также не унывали. 25 июня в 15:00 здание Центрального офиса Гостаможслужбы начали покидать работники — сокращенный рабочий день.

Они группами ждали такси и выезжали в неизвестном направлении. С пустыми руками мало кто выходил. А пока одни выходили — другие с подарками заходили. Один из посетителей — мужчина в белой футболке, который приехал на БМВ Х5. Авто записано на Татьяну Боброву. Она руководит компанией «Док авто профи», которая торгует автомобилями. А значит может иметь прямое отношение к таможне.

Директор департамента организации выполнения таможенных формальностей Андрей Артеменко за своим «пакетом» вышел лично. В сотне метров от здания таможни его встретили двое мужчин и передали черный пакет. Впоследствии он зашел с ним в здание таможни. Доставка пиццы и возможно чего-то к пицце как бы намекает — окончание рабочего дня должно быть веселым.

Ближе к 16 часам на территорию таможни заехал новенький Volkswagen Passat. Авто принадлежит Александру Сапсаю, начальнику отдела организации и осуществления внутреннего контроля таможни. Он был куплен почти за 2 миллиона гривен и почти за месяц до дня таможенника. Средства ему на покупку новенькой машины подарила жена Ольга.

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Возле Центрального аппарата таможни журналисты обратили внимание на «Мерседес», которым ездит Владимир Пономаренко, начальник управления таможенной статистики и анализа. Машина задекларирована, но есть один нюанс — ее цена всего лишь 49 тысяч гривен, что в принципе почти невозможно. К такой заниженной цене могут быть вопросы.

В общем каждый чиновник должен указывать реальную стоимость своего имущества, а если она занижена, то это соответственно это уже льгота, которая имеет классификацию в соответствии с антикоррупционным законодательством как подарок и этот подарок является незаконным.

В тот день у здания Центрального офиса Гостаможслужбы появился также «Рендж Ровер», на котором ездит Владимир Ковтун, экс-сотрудник Государственной таможенной службы.

СМИ о нем пишут как о бывшем работнике СБУ, который осел на жирных должностях еще со времен президента-беглеца Виктора Януковича. Особо ничем выдающимся не выделялся, кроме любви к дорогим автомобилям, часам и, по определенной информации, взяткам. Последнее его место работы — Департамент борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы.

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Также особого внимания заслуживает Audi A6 с «блатными» табличками. Она заезжала на территорию таможни, как к себе домой, однако опознать водителя не удалось.

Водитель «Ленд Крузер 200» подъехал к самому входу и получил замечание от охранника, но безрезультатно. Около шести вечера эта машина в сопровождении двух других авто покинула территорию.

Узнать о владельцах этих автомобилей не удалось, поскольку их нет в базе полиции. То есть это так называемые номера прикрытия.

Они предназначены для сотрудников сил национальной безопасности и обороны, а также правоохранительных органов, которые выполняют особо важные задачи, связанные с риском для жизни. Также они используются для автомобилей высших должностных лиц государства, которым по должности предоставляется государственная охрана.

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Кто и для чего на этих и других автомобилях посещал здание Гостаможслужбы на день таможенника? Проект Хапуга.UA отправил запрос с соответствующими вопросами и очень надеется получить на них исчерпывающий ответ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 08:00 новини 11 червня. УДАР ПО ТАМБОВУ! Київ після НАЛЬОТУ ШАХЕДІВ!

Напомним, ранее на Львовщине, возле села Красов, патрульные на служебной машине сбили несовершеннолетнего пешехода