Производство "Шахедов": сможет ли Россия атаковать Украину тысячей дронов каждый день

ПВО сбивает «шахеды» / © ТСН.ua

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Чтобы атаковать Украину тысячей дронов за сутки, России нужно накапливать их до 10 дней.

Об этом заявил эксперт по авиации Богдан Долинце в комментарии телеканала «Мы — Украина».

По словам авиаэксперта, Россия уже вышла на производство более 5 тысяч дронов большой дальности в месяц, из которых по меньшей мере половина «шахедов».

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«С ростом производства этот срок сократится, но ключевым вызовом остаются не сами дроны, а подготовка экипажей-операторов и база целей», — объяснил эксперт по авиации Богдан Долинце.

Напомним, в ночь на 4 июля РФ тестировала новую тактику атаки на Киев — динамичный полет БпЛА.