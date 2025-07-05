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Производство "Шахедов": сможет ли Россия атаковать Украину тысячей дронов каждый день
Эксперт Богдан Долинце раскрыл темпы производства дронов Россией и главные вызовы для врага.
Чтобы атаковать Украину тысячей дронов за сутки, России нужно накапливать их до 10 дней.
Об этом заявил эксперт по авиации Богдан Долинце в комментарии телеканала «Мы — Украина».
По словам авиаэксперта, Россия уже вышла на производство более 5 тысяч дронов большой дальности в месяц, из которых по меньшей мере половина «шахедов».
«С ростом производства этот срок сократится, но ключевым вызовом остаются не сами дроны, а подготовка экипажей-операторов и база целей», — объяснил эксперт по авиации Богдан Долинце.
Напомним, в ночь на 4 июля РФ тестировала новую тактику атаки на Киев — динамичный полет БпЛА.