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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Производство "Шахедов": сможет ли Россия атаковать Украину тысячей дронов каждый день

Эксперт Богдан Долинце раскрыл темпы производства дронов Россией и главные вызовы для врага.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
ПВО сбивает "шахеды"

ПВО сбивает «шахеды» / © ТСН.ua

Чтобы атаковать Украину тысячей дронов за сутки, России нужно накапливать их до 10 дней.

Об этом заявил эксперт по авиации Богдан Долинце в комментарии телеканала «Мы — Украина».

По словам авиаэксперта, Россия уже вышла на производство более 5 тысяч дронов большой дальности в месяц, из которых по меньшей мере половина «шахедов».

«С ростом производства этот срок сократится, но ключевым вызовом остаются не сами дроны, а подготовка экипажей-операторов и база целей», — объяснил эксперт по авиации Богдан Долинце.

Напомним, в ночь на 4 июля РФ тестировала новую тактику атаки на Киев — динамичный полет БпЛА.

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