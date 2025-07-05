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Германия уже атакована: Мерц заявил о российском следе в диверсиях
Федеральный канцлер Фридрих Мерц выразил серьезную обеспокоенность угрозами безопасности Германии.
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время своего недавнего выступления сделал громкое заявление, поднявшее волну беспокойства в стране. Он прямо обвинил Россию в совершении атак на германскую инфраструктуру, указывая, что эти враждебные действия происходят прямо сейчас.
Заявление Мерца опубликовал Telegram-канал ClashReport.
Прямые обвинения в атаках
Канцлер прямо обвинил Россию в атаках на Германию.
Россия уже атакует нас сегодня. У нас есть нападения на инфраструктуру, поджог, то, что произошло в казармах в последние дни. Почти все следы ведут в Россию», - подчеркнул он.
Политик упомянул не только абстрактные угрозы, но и конкретные проявления. В частности, поджоги и события, которые недавно имели место в военных казармах, являются тревожными сигналами.
Угроза национальной безопасности
Заявления канцлера подчеркивают, что Россия, по всей вероятности, использует не только военные, но и другие методы влияния. Это может быть частью более широкой гибридной войны, направленной на дестабилизацию ситуации в странах Европы.
Немецкие власти, очевидно, активно расследуют эти инциденты. Выводы расследований, по словам Мерца, указывают на российский след. Это вызывает серьезную обеспокоенность немецких властей относительно национальной безопасности государства.
Напомним, в Германии заявили, что имеют доказательства подготовки России к войне с НАТО. Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль предупредил, что Россия планирует проверить действенность статьи 5 Североатлантического альянса и имеет планы агрессии против Запада.