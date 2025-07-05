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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Німеччина вже атакована: Мерц заявив про російський слід у диверсіях

Федеральний канцлер Фрідріх Мерц висловив серйозне занепокоєння щодо загроз безпеці Німеччини.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Фрідріх Мерц

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час свого нещодавнього виступу зробив гучну заяву, яка підняла хвилю занепокоєння у країні. Він прямо звинуватив Росію в здійсненні атак на німецьку інфраструктуру, вказуючи, що ці ворожі дії відбуваються прямо зараз.

Заяву Мерца опублікував Telegram-канал ClashReport.

Прямі звинувачення в атаках

Канцлер прямо звинуватив Росію в атаках на Німеччину.

«Росія вже атакує нас сьогодні. У нас є напади на інфраструктуру, підпали, те, що сталося в казармах останніми днями. Майже всі сліди ведуть до Росії,» — наголосив він.

Політик згадав не лише абстрактні загрози, а й конкретні прояви. Зокрема, підпали та події, що нещодавно мали місце у військових казармах, є тривожними сигналами.

Загроза національній безпеці

Заяви канцлера підкреслюють, що Росія, ймовірно, використовує не лише військові, але й інші методи впливу. Це може бути частиною ширшої гібридної війни, спрямованої на дестабілізацію ситуації у країнах Європи.

Німецька влада, очевидно, активно розслідує ці інциденти. Висновки розслідувань, за словами Мерца, вказують на російський слід. Це викликає серйозне занепокоєння німецької влади щодо національної безпеки держави.

Нагадаємо, у Німеччині заявили, що мають докази підготовки Росії до війни з НАТО. Очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль попередив, що Росія планує перевірити дієвість статті 5 Північноатлантичного альянсу та має плани агресії проти Заходу.

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