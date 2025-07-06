У Харкові вночі пролунали вибухи

Сили ППО / © Associated Press

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У Харкові в ніч проти 6 липня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні очільника міста Ігоря Терехова.

Він повідомив, що місто атакують кілка російських БпЛА.

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«У місті вибух. Попередньо „шахед“. Деталі зʼясовуємо. Ще кілька ворожих дронів йдуть на місто — будьте обережні!» — йдеться у повідомленні.

Пізніше Терехов повідомив про нові вибухи у місті.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 6 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що Росія збільшує кількість атак дронами.

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