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У Харкові вночі пролунали вибухи
У ніч проти 6 липня Харків зазнав нової атаки дронами: пролунали вибухи, в місті діяла повітряна тривога.
У Харкові в ніч проти 6 липня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні очільника міста Ігоря Терехова.
Він повідомив, що місто атакують кілка російських БпЛА.
«У місті вибух. Попередньо „шахед“. Деталі зʼясовуємо. Ще кілька ворожих дронів йдуть на місто — будьте обережні!» — йдеться у повідомленні.
Пізніше Терехов повідомив про нові вибухи у місті.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 6 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що Росія збільшує кількість атак дронами.