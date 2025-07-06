Рютте назвал страну НАТО, на которую нападет Россия

генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

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Кремлевский диктатор Путин пока не собирается нападать на страны НАТО , однако такая угроза вполне реальна в перспективе 5-7 лет.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью, которое цитирует The New York Times .

Во время разговора журналистка вспомнила публикацию The New Yorker о недавних военных учениях в Эстонии, которые имели целью проверить готовность страны к потенциальному вторжению России. В материале указывалось, что у Эстонии нет собственных военно-морских и воздушных сил, а в условном конфликте армия агрессора имела значительное преимущество в бронетехнике и дальнобойном оружии.

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Впрочем, Рютте не считает этот сценарий тревожным сигналом.

Нет. То, что описал The New Yorker, верно, но это не стало для нас тревожным звоночком, потому что у нас уже есть все необходимые планы на случай, если Эстонию атакуют – и россияне это знают, – наша реакция будет разрушительной», – подчеркнул генсек.

По его словам, у НАТО не только планы обороны, но и работает над их практической реализацией.

«Мы должны не просто иметь эти планы, но и обеспечить наличие людей и военной техники, чтобы претворить их в жизнь. Именно поэтому нужно тратить больше», – объяснил он.

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Рютте подчеркнул, что сейчас Путин воздерживается от нападения, поскольку понимает: ответ НАТО будет мощным, в том числе с участием США.

«Дело не в том, что эстонцы останутся сами. Будет задействована вся мощь НАТО, включая полную поддержку со стороны США, которые придут на помощь. Путин знает. Поэтому он не нападет на Эстонию сейчас. Но он может сделать это через 5 или 7 лет, если мы не сделаем все необходимые дополнительные инвестиции», — предостерег Рютте.

Когда его спросили, уверен ли он в готовности США защищать Эстонию, учитывая невнятную позицию президента Дональда Трампа, Рютте ответил решительно.

«На 100%. У меня нет никаких сомнений, и это было совершенно ясно во время заключительной пресс-конференции в Гааге. Кроме того, все, что я обсуждал за последние шесть месяцев с новой администрацией США, абсолютно никакого намека на сомнение: США полностью привержены НАТО и полностью поддерживают статью 5», — сказал генсек.

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В то же время, он признал, что существует серьезное раздражение в отношениях: «европейцы не платили свою справедливую долю».

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте призвал США не прекращать военную поддержку Украины, несмотря на временную блокировку поставок .

Мы ранее информировали, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что может представлять военную угрозу для территории НАТО уже в течение пяти лет – до 2030-го.