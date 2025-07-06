Дональд Трамп и Путин / © ТСН.ua

Реклама

Журналист Виталий Портников заявил, что Дональд Трамп избрал другой подход к прекращению огня на российско- украинском фронте из-за уступок диктатору Путину.

Об этом он сказал в эфире Эспрессо.

«Я вообще считаю, что Дональд Трамп решил иным образом пойти по поводу завершения огня на российско-украинском фронте. Он решил продемонстрировать готовность к уступкам Путину. То есть до этого времени он исключительно предлагал прекращение огня. Путин не шел ни на какие компромиссы, как мы знаем. И даже когда Трамп согласился с идеей, что переговоры могут происходить во время военных действий, и считал, что это уже достаточная политическая уступка Путину, после которой тот согласится с прекращением огня», — заявил Портников.

Реклама

Он подчеркнул, что после этого ситуация только обострилась.

«Я уверен, что это воля самого американского президента. Конечно, сейчас будут называться имена министра обороны, заместителя министра обороны, каких-то мелких чиновников, которые без разрешения Трампа даже в ванную комнату не выйдут — не то что кому-то помощь остановят», — сказал журналист.

По словам Портникова, Трамп намеренно хотел продемонстрировать Путину свою лояльность.

«Он хотел во время разговора с Путиным показать, что может даже прекратить помощь Украине. Он не будет больше Украину вооружать. Только прекратите огонь», — объяснил он.

Реклама

Портников также отметил, что этот жест достаточно показателен.

«Мы знаем, что никаких новых пакетов помощи Украине сейчас в Соединенных Штатах не согласовывают. И таким образом вот этот пакет, предоставленный нашей стране благодаря предыдущему президенту и голосованию в Конгрессе, фактически исчерпывается. И даже в этот момент Трамп решил, что он остановит помощь еще до истощения этого пакета, чтобы продемонстрировать свою добрую волю Путину. Ну и оказался в дураках, как и следовало ожидать», — подытожил Портников.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп дистанцируется от обещаний прекратить войну, называя ситуацию «соглашением Байдена».

Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты временно приостановили поставки Украине партии ракет и боеприпасов из-за беспокойства по поводу собственных запасов военной техники, что подтверждает Белый дом.

Реклама