Почему "иранский вариант" перемирия опасен для Украины: объяснение Портникова

Переговоры о мире в Украине / © ТСН.ua

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Прекращение огня без заключенного соглашения, как в случае недавнего конфликта между Ираном и Израилем, будет опасным для Украины, поскольку оставляет нерешенными многие вопросы.

Об этом заявил политический обозреватель Виталий Портников в эфире телеканала «Еспресо».

«А что дальше? Нам военное положение отменять или не отменять? А как мы его отменим, когда нет никакого соглашения?» — заметил он.

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При этом, по словам Портникова, администрация Трампа будет настаивать на проведении выборов в Украине.

«У вас прекращение огня. Вам президент США сказал, что прекращение огня. Вы что, президенту США не доверяете? Вы специально ему не доверяете, чтобы не проводить выборы. А мы хотим, чтобы у вас была демократия. Отменяйте военное положение, проводите выборы», — смоделировал ситуацию журналист.

Виталий Портников отметил, что раздражающим моментом этой ситуации станет вопрос беженцев и границ, которые невозможно будет держать закрытыми без объявления военного положения.

«Это тоже будет ужасное возмущение. Но сам президент, который очевидно будет баллотироваться на второй срок, будет прекрасно понимать, что эти закрытые границы в принципе уничтожают его возможность переизбраться. Он их сам откроет. И выступит еще по телевидению: „Теперь для украинцев весь мир открыт“, — предположил журналист.

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По словам Портникова, большое количество людей, воспользовавшись открытыми границами, считая, что это ненадолго, уедет из Украины.

«И через месяц Россия на нас нападет. Во время предвыборной кампании. Скажет, что мы там что-то нарушили, обстреляли Донецк, Луганск. И куда-то там начнет военное движение. И Трамп будет говорить: „Как же это произошло? Я не понимаю, президент Путин такой милый, у нас с ним такие хорошие отношения, остановись“. Так может быть, абсолютно», — подчеркнул он.

Напомним, на третьем раунде украинско-российских переговоров в Стамбуле Кремль предлагает обсудить так называемые «меморандумы» — предложения по мирному урегулированию развязанной РФ войны в Украине.