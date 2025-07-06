Трамп вирішив показати Путіну «добру волю» — Портников

Дональд Трамп та Путін / © ТСН.ua

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Журналіст Віталій Портников заявив, що Дональд Трамп обрав інший підхід щодо припинення вогню на російсько-українському фронті — через поступки диктатору Путіну.

Про це він сказав в етері Еспресо.

«Я взагалі вважаю, що Дональд Трамп вирішив іншим чином піти щодо завершення вогню на російсько-українському фронті. Він вирішив продемонструвати готовність до поступок Путіну. Тобто до цього часу він виключно пропонував припинення вогню. Путін не йшов на жодні компроміси, як ми знаємо. І навіть тоді, коли Трамп погодився з ідеєю, що перемовини можуть відбуватися під час воєнних дій, і вважав, що це вже достатня політична поступка Путіну, після якої той погодиться з припиненням вогню», — заявив Портников.

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Він наголосив, що після цього ситуація лише загострилась.

«Я впевнений, що це воля самого американського президента. Звичайно, зараз будуть називатися імена міністра оборони, заступника міністра оборони, якихось там дрібних чиновників, які без дозволу Трампа навіть до ванної кімнати не вийдуть — не те що комусь допомогу зупинять», — сказав журналіст.

За словами Портникова, Трамп свідомо хотів продемонструвати Путіну свою лояльність.

«Він хотів під час розмови з Путіним показати, що навіть може припинити допомогу Україні. Він не буде Україну більше озброювати. Тільки припиніть вогонь», — пояснив він.

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Портников також зауважив, що цей жест є доволі показовим.

«Ми знаємо, що ніяких нових пакетів допомоги Україні зараз у Сполучених Штатах не узгоджують. І таким чином ось цей пакет, який був наданий нашій країні завдяки попередньому президенту і голосуванню у Конгресі, фактично вичерпується. І навіть у цей момент Трамп вирішив, що він зупинить допомогу ще до вичерпання цього пакету, щоб продемонструвати свою добру волю Путіну. Ну і пошився в дурні, як і треба було очікувати», — підсумував Портников.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп дистанціюється від обіцянок припинити війну, називаючи ситуацію «угодою Байдена».

Ми раніше інформували, що Сполучені Штати тимчасово призупинили постачання Україні партії ракет і боєприпасів через занепокоєння щодо власних запасів військової техніки, що підтверджує Білий дім.

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