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Лідер Ірану Хаменеї вперше з’явився на публіці після угоди з Ізраїлем
Аятола Алі Хаменеї вперше з’явився на публіці після завершення 12-денної війни з Ізраїлем і підписання угоди про припинення вогню.
Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї уперше з’явився на публіці після угоди про припинення вогню з Ізраїлем, укладеної два тижні тому.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що публічна поява Хаменеї відбулася після 12-денної війни з Ізраїлем, яка тривала в червні.
На кадрах, оприлюднених іранськими державними ЗМІ, видно, як десятки людей, які взяли участь у церемонії з нагоди Ашури — найсвятішого дня в календарі шиїтських мусульман — стояли й співали, коли Хаменеї увійшов до зали для урядових заходів.
Раніше повідомлялося, що Іранський аятола закликав мусульман всього світу до дій проти американського лідера.
Ми раніше інформували, що влада Ірану відмовила в доступі до ядерних об’єктів країни генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі і заборонила агентству вести на них відеоспостереження.