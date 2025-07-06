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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Лідер Ірану Хаменеї вперше з’явився на публіці після угоди з Ізраїлем

Аятола Алі Хаменеї вперше з’явився на публіці після завершення 12-денної війни з Ізраїлем і підписання угоди про припинення вогню.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Аятола Алі Хаменеї

Аятола Алі Хаменеї / © Associated Press

Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї уперше з’явився на публіці після угоди про припинення вогню з Ізраїлем, укладеної два тижні тому.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що публічна поява Хаменеї відбулася після 12-денної війни з Ізраїлем, яка тривала в червні.

На кадрах, оприлюднених іранськими державними ЗМІ, видно, як десятки людей, які взяли участь у церемонії з нагоди Ашури — найсвятішого дня в календарі шиїтських мусульман — стояли й співали, коли Хаменеї увійшов до зали для урядових заходів.

Раніше повідомлялося, що Іранський аятола закликав мусульман всього світу до дій проти американського лідера.

Ми раніше інформували, що влада Ірану відмовила в доступі до ядерних об’єктів країни генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі і заборонила агентству вести на них відеоспостереження.

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