Ядерна програма вціліла?: у Вашингтоні сперечаються про наслідки атаки на Іран

Дональд Трамп. / © Associated Press

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США отримали перехоплені розмови високопоставлених іранських чиновників, у яких ті обговорювали нещодавні удари Вашингтона по об’єктах ядерної програми Ірану. За словами чотирьох джерел, обізнаних із секретними розвідданими, розмова вказує на те, що наслідки атак виявилися менш масштабними, ніж очікувалося в Тегерані.

Про це пише The Washington Post.

Іранські посадовці в приватному листуванні обговорювали, чому удари, санкціоновані президентом Дональдом Трампом, виявилися менш руйнівними, ніж передбачалося. Розвіддані, що їх було перехоплено, стали новим фрагментом у ширшій картині наслідків операції, яку Трамп описав як таку, що “повністю і остаточно знищила” ядерну програму Ірану.

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У Білому домі не заперечили існування перехопленого листування, однак поставили під сумнів його достовірність. Прессекретарка Каролін Лівітт заявила, що “ідея, ніби анонімні іранські чиновники можуть точно знати, що сталося під сотнями тонн уламків, — абсурдна”, і додала: “Їхню програму зі створення ядерної зброї завершено”.

Аналітики визнають, що удари були масштабними — використовувалися важкі протибункерні бомби вагою 30 000 фунтів і крилаті ракети Tomahawk, які завдали суттєвих ушкоджень об’єктам у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Водночас серед фахівців триває дискусія щодо реального рівня руйнувань: за деякими даними, Іран встиг перемістити запаси збагаченого урану, а підземні споруди не були повністю зруйновані, хоч і заблоковані.

Представник адміністрації Трампа у коментарі зазначив, що іранські оцінки є помилковими: “Ми знаємо, що наші удари потрапили точно в ціль і дали той результат, якого ми прагнули”. За його словами, завод із переробки металу було знищено, а на його відновлення підуть роки.

На закритих брифінгах у Конгресі директор ЦРУ Джон Реткліфф повідомив, що декілька ключових об’єктів було повністю знищено. Зокрема, за оцінкою розвідки, більшість запасів збагаченого урану Ірану, ймовірно, опинилися під завалами у Фордо та Ісфахані.

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Високопоставлений представник розвідувального співтовариства США в коментарі The Washington Post зауважив, що “один телефонний дзвінок між неназваними іранцями — це не розвідувальна оцінка”, яка мала б ґрунтуватися на поєднанні доказів із різних джерел.

Сигнальна розвідка — перехоплені дзвінки, електронні повідомлення та інші цифрові дані — є одним із головних джерел у щоденних брифінгах президента. Однак навіть вона не є бездоганною: вирвані з контексту розмови потребують додаткової перевірки й узгодження з іншими типами інформації.

На тлі критики Трамп залишився незадоволений висвітленням ударів у медіа, які, на його думку, не відповідали заявам про ефективність бомбардувань, що передували домовленостям про припинення вогню між Іраном і Ізраїлем.

Усередині дискусій про наслідки ударів: оцінки Трампа, військових і критиків розходяться

Президент Дональд Трамп різко відреагував на критичні оцінки ефективності американських ударів по іранських ядерних об’єктах, заявивши, що саме демократи “злили інформацію”, і вони мають бути ”притягнуті до відповідальності”. У публікації в Truth Social він посилався на звіт Агентства військової розвідки США, в якому йшлося про те, що удари відкинули ядерну програму Ірану на місяці, а не роки.

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У попередньо записаному інтерв’ю Fox News, яке має вийти в ефір у неділю, Трамп поставив під сумнів повідомлення про переміщення запасів урану: “Я не думаю, що вони це зробили, ні. Це дуже важко зробити, дуже небезпечно… Вони не знали про наше прибуття до цього моменту”.

Початкові висновки Агентства військової розвідки США ґрунтувалися на інформації, доступній упродовж перших 24 годин після ударів. У звіті йшлося, що частина іранських центрифуг, які використовуються для збагачення урану, залишилася неушкодженою. При цьому сам документ супроводжувався застереженням: для повноцінної оцінки впливу на об’єкти знадобиться кілька днів або навіть тижнів.

Попри це, представники адміністрації Трампа вже зробили висновок про значне знищення іранської програми. Міністр оборони Піт Гегсет заявив журналістам, що президент “керував найскладнішою та найтаємнішою військовою операцією в історії”, яка, за його словами, мала “приголомшливий успіх”.

Однак після закритих брифінгів у Конгресі думки залишилися розділеними. Сенатор-демократ Кріс Мерфі заявив журналістам: «Я йду з цього брифінгу, все ще вірячи, що ми не знищили програму. Президент навмисно вводив громадськість в оману, коли казав, що програму було знищено». За його словами, іранська ядерна інфраструктура частково збережена: “Ви не можете розбомбити знання. В Ірані все ще є люди, які вміють працювати із центрифугами, і якщо залишився збагачений уран — ви відкидаєте програму на місяці, а не на роки”.

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Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, союзник Трампа, погодився, що “знищення” — слушне слово для опису ударів, хоча й визнав: іранські спроможності можуть бути відновлені. “Я не хочу, щоб люди думали, що проблему вирішено, бо це не так”, — наголосив він.

Один із представників американської розвідки повідомив, що директор ЦРУ Джон Реткліфф на брифінгу зазначив: ізраїльські сили попередньо знищили систему ППО Ірану, і ймовірність швидкого відновлення об’єктів є дуже низькою.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у коментарі CBS News дав змішану оцінку: на його думку, ядерна програма Ірану зазнала “дуже серйозних пошкоджень”, але частина інфраструктури збереглася. “У Ірану були і є певною мірою можливості щодо обробки, конверсії та збагачення урану”, — зазначив він.

Критики рішення Трампа вказують, що застосування сили підірвало перспективи дипломатичного врегулювання, яке могло б призвести до введення суворого режиму інспекцій. Існує ризик, що Тегеран прискорить свою ядерну програму як засіб захисту від можливих спроб зміни режиму з боку США чи Ізраїлю.

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За словами офіційних осіб США, до ударів американська розвідка дійшла висновку, що Іран ще не ухвалив рішення про створення ядерної зброї, але розглядав можливості прискорення процесу, якщо таке рішення буде прийнято.

Представники адміністрації наполягають: військова операція не виключає дипломатичного сценарію, а навпаки — може підвищити шанси на угоду. 26 червня Трамп оголосив, що переговори між представниками США та Ірану мають відбутися цього тижня. Втім, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі швидко заперечив будь-які плани зустрічі.