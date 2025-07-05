Взрыв автомобиля в Одессе: подозреваемого в теракте задержали

Задержание российского агента, совершившего теракт в Одессе / © Офис Генерального прокурора

Реклама

В Одессе задержали 22-летнего мужчину, которого подозревают в закладке взрывчатки в автомобиль, в котором находился работник предприятия, которое занимается оборонными заказами.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

В совершении теракта подозревают ранее судимого 22-летнего жителя Запорожской области.

Реклама

В пресс-службе СБУ добавили, что жителя Запорожья завербовали российские спецслужбы через Телеграмм-каналы.

Как установило расследование, завербованный россиянами агент заложил заранее подготовленное самодельное взрывное устройство под указанный куратором автомобиль.

«Чтобы обеспечить видеотрансляцию взрыва в режиме онлайн, фигурант установил телефон с удаленным доступом для врага напротив спланированного места теракта», — сообщили в СБУ.

После подрыва агент пытался уехать из Одесской области, надеясь «залечь на дно».

Реклама

Впрочем, сотрудники СБУ и Нацполиции по горячим следам разыскали и задержали его.

Взрывным устройством автомобиль был полностью уничтожен, но мужчина, на которого было совершено покушение, выжил. Пострадавший получил тяжелые телесные повреждения, ему оказывается медицинская помощь.

© Офис Генерального прокурора

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры задержанному объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 258 УКУ (террористический акт). Направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, утром 5 июля на улице Варненской в Киевском районе Одессы произошел взрыв автомобиля Opel. СБУ открыла уголовное производство по факту взрыва, квалифицировав преступление как террористический акт.

Реклама