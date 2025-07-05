- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 39
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрыв автомобиля в Одессе: подозреваемого в теракте задержали
Завербованный россиянами агент заложил заранее подготовленное самодельное взрывное устройство под указанный куратором автомобиль.
В Одессе задержали 22-летнего мужчину, которого подозревают в закладке взрывчатки в автомобиль, в котором находился работник предприятия, которое занимается оборонными заказами.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
В совершении теракта подозревают ранее судимого 22-летнего жителя Запорожской области.
В пресс-службе СБУ добавили, что жителя Запорожья завербовали российские спецслужбы через Телеграмм-каналы.
Как установило расследование, завербованный россиянами агент заложил заранее подготовленное самодельное взрывное устройство под указанный куратором автомобиль.
«Чтобы обеспечить видеотрансляцию взрыва в режиме онлайн, фигурант установил телефон с удаленным доступом для врага напротив спланированного места теракта», — сообщили в СБУ.
После подрыва агент пытался уехать из Одесской области, надеясь «залечь на дно».
Впрочем, сотрудники СБУ и Нацполиции по горячим следам разыскали и задержали его.
Взрывным устройством автомобиль был полностью уничтожен, но мужчина, на которого было совершено покушение, выжил. Пострадавший получил тяжелые телесные повреждения, ему оказывается медицинская помощь.
При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры задержанному объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 258 УКУ (террористический акт). Направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, утром 5 июля на улице Варненской в Киевском районе Одессы произошел взрыв автомобиля Opel. СБУ открыла уголовное производство по факту взрыва, квалифицировав преступление как террористический акт.