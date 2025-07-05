Вибух автомобіля в Одесі: підозрюваного в теракті затримали

Затримання російського агента, який скоїв теракт в Одесі / © Офіс Генерального прокурора

Реклама

В Одесі затримали 22-річного чоловіка, якого підозрюють в закладенні вибухівки в автомобіль, в якому перебував працівник підприємства, яке займається оборонними замовленнями.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

У скоєнні теракту підозрюють раніше засудженого 22-річного мешканця Запорізької області.

Реклама

У пресслужбі СБУ додали, що жителя Запоріжжя завербували російські спецслужби через Телеграм-канали.

Як встановило розслідування, завербований росіянами агент заклав заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій під зазначений куратором автомобіль.

«Щоб забезпечити відеотрансляцію вибуху у режимі онлайн, фігурант встановив телефон із віддаленим доступом для ворога навпроти спланованого місця теракту», - повідомили в СБУ.

Після підриву агент намагався виїхати з Одещини, сподіваючись «залягти на дно».

Реклама

Втім, співробітники СБУ та Нацполіції за гарячими слідами розшукали та затримали його.

Вибуховим пристроєм автомобіль було повністю знищено, але чоловік, на якого було здійснено замах, вижив. Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, йому надається медична допомога.

© Офіс Генерального прокурора

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури затриманому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 258 ККУ (терористичний акт). Скеровано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, вранці 5 липня на вулиці Варненській у Київському районі Одеси стався вибух автомобіля Opel. СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху, кваліфікувавши злочин як терористичний акт.

Реклама