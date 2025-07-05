Їжа, яка збиває тиск: найкращі продукти

Вживання бананів допоможе контролювати тиск / © Pixabay

Реклама

Високий кров’яний тиск (гіпертонія) нині дошкуляє багатьом українцям. За статистичними даними МОЗ, гіпертонічна хвороба вражає 30% людей, що живуть у містах, і 36% мешканців сільської місцевості. І йдеться не лише про людей старшого віку.

Одна людина з десяти має підвищений тиск у віці від 20 до 40 років і п’ять людей з десяти — у віці від 50-60 років. Це захворювання дошкуляє не лише українцям. У світі кожна третя доросла людина має гіпертонію.

Кров’яний тиск варто тримати під контролем, бо підвищений тиск загрожує інсультами, інфарктами та іншими небезпечними недугами. Тож гіпертонікам, крім ліків для зниження тиску, варто звернути увагу на дієту і спосіб життя.

Реклама

Продукти, які допоможуть контролювати високий кров’яний тиск

Листова зелень

Капуста, шпинат багаті на калій, який допомагає збалансувати рівень натрію в організмі, а отже, сприятливо впливають на здоров’я серця.

Ягоди

Ягоди теж можуть допомогти вашому серцю. Полуниця, чорниця та малина мають високий вміст антиоксидантів, зокрема флавоноїдів, які здатні знижувати артеріальний тиск.

Реклама

Цільні зерна

Цільнозернові продукти є ще одним корисним для серця продуктом. Дієтологи рекомендують, зокрема, овес, який містить розчинну клітковину, що може допомогти знизити рівень холестерину та покращити здоров’я серця.

Банани

Цей фрукт — ще одне чудове джерело калію, яке збалансовує вміст натрію.

Реклама

Жирна риба

Анчоуси, оселедець, скумбрія, лосось. сардини також допоможуть серцю. Вони багаті на омега-3 жирні кислоти, які зменшують запалення та знижують артеріальний тиск.

Буряк

Буряк також ефективний для контролю артеріального тиску. Він містить нітрати, які можуть допомогти розслабити кровоносні судини та покращити кровотік.

Реклама

Часник

Попри сильний запах, часник має переваги для здоров’я. Він відомий, зокрема, своєю здатністю підвищувати рівень оксиду азоту, що допомагає розслабити кровоносні судини.

Квасоля і бобові

Квасоля, сочевиця, нут є чудовими джерелами клітковини та рослинного білка. Дослідження показали зв’язок споживання бобових зі зниженням систолічного та діастолічного артеріального тиску.

Реклама

Вівсянка

Починайте день саме з вівсянки. Високий вміст клітковини допомагає знизити рівень холестерину і підтримувати здоровий рівень артеріального тиску.

Насіння: насіння льону, чіа та гарбузове багаті на калій і магній, які допомагають контролювати артеріальний тиск.

Авокадо

Реклама

Цей фрукт є джерелом калію та корисних для серця жирів, сприяє зниженню артеріального тиску.

Горіхи

Мигдаль, волоські горіхи та фісташки є чудовими джерелами магнію, який допомагає регулювати артеріальний тиск, розширюючи кровоносні судини.

Чорний шоколад

Реклама

Темний шоколад з високим вмістом какао містить флавоноїди, які можуть допомогти розслабити кровоносні судини та знизити артеріальний тиск

Важливо: людям, у яких є високий кров’яний тиск, не можна покладатися лише на дієту. Треба проконсультуватися з лікарем, який порадить, як краще тримати тиск під контролем. А дієта допоможе тримати тиск у межах норми.

Раніше ми писали, що гірше для здоров’я: понижений чи підвищений артеріальний тиск. Більше про це читайте у новині.