Щоб правильно виміряти артеріальний тиск, потрібно дотримуватися кількох важливих правил / © Pixabay

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Артеріальний тиск (АТ) є важливим показником здоров’я людини, і регулярний моніторинг може допомогти виявити будь-які відхилення. Артеріальний тиск вимірюється за допомогою приладу — тонометра, який вимірює силу, що чиниться кров’ю на стінки кровоносних судин.

Як правильно вимірювати артеріальний тиск

Дотримуйтеся цих покрокових інструкцій, щоб точно виміряти свій артеріальний тиск:

Надягніть манжету на плече, приблизно на 2–3 см вище ліктьового згину, переконавшись, що вона щільно, але не надто туго прилягає до руки.

Розташуйте стрілку на манжеті над плечовою артерією, яка розташована на внутрішньому боці руки.

Якщо ви використовуєте механічний тонометр, покладіть стетоскоп на плечову артерію і надуйте манжету, повернувши клапан.

Прислухайтеся до першого звуку (систолічний тиск) і продовжуйте надувати манжету до зникнення звуку (діастолічний тиск).

Якщо ви використовуєте електронний або напівавтоматичний тонометр, натисніть кнопку «Пуск» і зачекайте, доки прилад відобразить показники вашого артеріального тиску.

Запишіть значення систолічного (верхня цифра) і діастолічного (нижня цифра) тиску.

Коли вимірювати

Вимірюйте АТ двічі на день:

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Ранок: перш ніж приймати ліки та їсти.

Вечір: перед сном, купанням або прийманням ліків.

Для повної стабілізації тиску необхідно за 1,5 години припинити вживати гаряче, усунути фізичні і психічні навантаження, а також не вживати ліки, що підвищують тиск.

Людям після 40 років рекомендується регулярно контролювати свій тиск, бажано в один і той самий час, найкраще — вранці.

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