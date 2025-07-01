Де насправді похований Дракула: науковці висунули нову гіпотезу

Влад ІІІ Дракула

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Археологи на конференції у Снагові (червень 2025 року) представили сенсаційну гіпотезу: остаточне місце спочинку Влада III Цепеша, відомого як Дракула, може бути в Неаполі, а не в Румунії.

Про це пише Т4.

У церкві Санта‑Марія‑ла‑Нова, датованій 1480 роком, було розшифровано напис давньогрецьким і балканським алфавітами. Фрагменти містять фрази на кшталт «Влад, правитель волохів», «імператор румунів і волохів», а також «був знищений двічі», «втік» і «жив знову». Науковці вважають, що це може вказувати на поховання Цепеша серед аристократії того часу.

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Гіпотеза базується на можливому зв’язку з арагонською династією: донька Дракули, Марія Балша, мала начебто шлюбні зв’язки з італійською шляхтою.

Напис також згадує ім’я Маттіуса Ферілло, дворянина короля Альфонсо II, що викликає сумніви — можливо, це накладка, призначена замаскувати справжнього покійника.

Проте науковці застерігають: дата 1499 р. на плиті не співпадає з датою смерті Дракули (1476 р.), а зміна місць поховання — без прямих доказів — залишається спекуляцією. Наразі це лише гіпотеза, яка доручає подальші дослідження.

Питання «де спочиває Дракула?» досі залишається відкритим — попри інтригу й амбіційну теорію, потрібні ексгумація, аналіз ДНК та глибші археологічні підтвердження.

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Нагадаємо, археологи розкопали загублене стародавнє єгипетське місто, яке існувало понад 2500 років тому. Місто Імет розташовувалося приблизно за 10 км на південь від Таніса в дельті Ніла. У IV столітті до н.е. воно було жвавим центром релігійної та економічної діяльності.