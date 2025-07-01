Чтобы правильно измерить артериальное давление, нужно соблюдать несколько важных правил / © Pixabay

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Артериальное давление (АД) является важным показателем здоровья человека, и регулярный мониторинг может помочь выявить любые отклонения. Артериальное давление измеряется с помощью прибора — тонометра, который измеряет силу, оказываемую кровью на стенки кровеносных сосудов.

Как правильно измерять артериальное давление

Придерживайтесь этих пошаговых инструкций, чтобы точно измерить артериальное давление:

Наденьте манжет на плечо, примерно на 2–3 см выше локтевого сгиба, убедившись, что он плотно, но не слишком туго прилегает к руке.

Разместите стрелку на манжете над плечевой артерией, находящейся на внутренней стороне руки.

Если вы используете механический тонометр, положите стетоскоп на плечевую артерию и надуйте манжет, повернув клапан.

Прислушайтесь к первому звуку (систолическое давление) и продолжайте надувать манжет до исчезновения звука (диастолическое давление).

Если вы используете электронный или полуавтоматический тонометр, нажмите кнопку «Пуск» и подождите, пока устройство не отобразит показатели артериального давления.

Укажите значения систолического (верхняя цифра) и диастолического (нижняя цифра) давления.

Когда измерять

Измеряйте АД дважды в день:

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Утро: прежде чем принимать лекарства и есть.

Вечер: перед сном, купанием или приемом лекарства.

Для полной стабилизации давления необходимо за 1,5 часа прекратить употреблять горячее, устранить физические и психические нагрузки, а также не употреблять лекарства, повышающие давление.

Людям после 40 лет рекомендуется регулярно контролировать свое давление, желательно в одно и то же время.

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