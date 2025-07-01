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Как правильно измерять артериальное давление
Измерение давления — не такое простое дело, как многие считают.
Артериальное давление (АД) является важным показателем здоровья человека, и регулярный мониторинг может помочь выявить любые отклонения. Артериальное давление измеряется с помощью прибора — тонометра, который измеряет силу, оказываемую кровью на стенки кровеносных сосудов.
Как правильно измерять артериальное давление
Придерживайтесь этих пошаговых инструкций, чтобы точно измерить артериальное давление:
Наденьте манжет на плечо, примерно на 2–3 см выше локтевого сгиба, убедившись, что он плотно, но не слишком туго прилегает к руке.
Разместите стрелку на манжете над плечевой артерией, находящейся на внутренней стороне руки.
Если вы используете механический тонометр, положите стетоскоп на плечевую артерию и надуйте манжет, повернув клапан.
Прислушайтесь к первому звуку (систолическое давление) и продолжайте надувать манжет до исчезновения звука (диастолическое давление).
Если вы используете электронный или полуавтоматический тонометр, нажмите кнопку «Пуск» и подождите, пока устройство не отобразит показатели артериального давления.
Укажите значения систолического (верхняя цифра) и диастолического (нижняя цифра) давления.
Когда измерять
Измеряйте АД дважды в день:
Утро: прежде чем принимать лекарства и есть.
Вечер: перед сном, купанием или приемом лекарства.
Для полной стабилизации давления необходимо за 1,5 часа прекратить употреблять горячее, устранить физические и психические нагрузки, а также не употреблять лекарства, повышающие давление.
Людям после 40 лет рекомендуется регулярно контролировать свое давление, желательно в одно и то же время.
Об углеводах, которые следует включить в свой рацион для здорового уровня кровяного давления, — читайте в новости.