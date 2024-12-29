У школах Техасу забороняють Біблію: в чому причина

У Техасі школа "Canyon Independent" змушена вилучити примірники Біблії через новий закон штату про книги з "відверто сексуальним" змістом, повідомляє видання Daily Star.

Книгу прибрали з полиць шкільних бібліотек того, як у ній виявили зміст, який закон вважає неналежним.

Про це йдеться в електронному листі від директора школи Дарріла Флаше, який він надіслав батькам.

"Законопроєкт 900, який ухвалили на останній законодавчій сесії, встановлює бібліотечні стандарти. Вони обмежують наявність книжок у шкільних бібліотеках", – зазначив Флаше.

Також він пообіцяв прибрати з полиць шкільних читалень інші книги, які не відповідають "бібліотечним стандартам" згідно з новим законом.

Передбачається, новий закон може викликати подібну проблему в США. Зокрема, у штаті Айдахо християнські групи активно закликають часто читати Біблію в державних школах, тому таке повідомлення Флаше викликало роздратування.

У листі директора також зазначається, що батьки можуть піти за біблією в інші місця.

Батькам учнів школи Canyon Independent радять брати Біблію в інших місцях. Регіна Кіене, мати двох учнів цієї школи, сильно обурена рішенням, передає the Mirror.

За її словами абсурдно забороняти духовну книжку разом із непристойними. Зокрема, вона зазначила, що у школах зараз невистачає охоронців та куленепробивних вікон із дверима.

"Я вважаю, що наявність Слова Божого для наших дітей може не лише запобігти насильству, але й забезпечити комфорт і відчуття безпеки в хаотичному світі", – сказала жінка.

Біблія, за її словами, є книгою мудрості. Це найбільш продавана книга всіх часів: вона історично точна, науково обґрунтована і здатна змінювати життя людей.

Зауважимо, вчені змогли воскресити насіння, яке було виявлено в печері в Юдейській пустелі ще в 1980 роках.

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