Масштабні авіаінциденти у світі за останні три дні: що відомо

Одна із них – наймасштабніша авіакатастрофа у Південній Кореї за останні 30 років.

За останні три дні у світі сталося кілька авіаінцидентів. Однак із яких – смертоносна авіакатастрофа у Південній Кореї, яка зібрала життя десятків людей.

ТСН.ua зібрав останні відомості про аварії з літаками.

У Канаді загорівся літак

Під час посадки у Канаді загорівся літак. Рейс 2259 авіакомпанії "Air Canada", який обслуговував "PAL Airlines", здійснив аварійну посадку в Галіфаксі (столиця Нової Шотландії), під час якої крило літака зачепило злітно-посадкову смугу і загорілося. Інцидент стався близько 21:30 за місцевим часом 28 грудня.

Причина інциденту – пошкодження основного шасі.

Пасажирка літака Ніккі Валентайн розповіла деталі інциденту:

"Ми почули досить гучний звук удару, коли крило літака почало ковзати по покриттю разом із тим, що, як я припускаю, було двигуном", – зазначила Нікі. За словами жінки літак прокотився по злітно-посадковій смузі на "пристойну" відстань, в той час, коли пілоти намагалися його зупинити.

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Нікі зауважила, що літак сильна трясло, а згодом пасажири побачили вогонь з лівого боку літака, а з ілюмінаторів пішов дим", – розповіла вона.

Як зазначила Нікі, літак був майже заповнений, а на евакуацію усіх пішло до двох хвилин.

“Одна сторона всього літака була у вогні, тому всі дуже поспішали вийти – але організовано поспішали”, – зазначила жінка.

Пасажири не постраждали, проте були в шоковому стані.

За її словами, пасажири не зазнали небезпечних для життя травм, але були шоковані.

Аварійна посадка в Норвегії

У п'ятницю 27 ввечері літак "Boeing 737" авіакомпанії "KLM", який вилітав з Осло в Амстердам, здійснив аварійну посадку в Норвегії.

Невдовзі після зльоту, пасажири та екіпаж повідомили про гучний шум, який пролунав під час набору висоти. Як зауважили норвезькі правоохоронці, проблему виявили о 18:55 за місцевим часом.

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У заяві авіакомпанії "KLM" зазначили, що цей шум змусив пілотів прийняти рішення повернутися в Торп для забезпечення безпеки.

Як йдеться у записі радіостанції літака, пілоти втратили керування.

"Після приземлення ми не впоралися з керуванням, він (літак, – ред) повернув вправо, і ми не змогли його зупинити", – зауважив один із пілотів по бортовій рації. Через це літак опинився на трав'яній ділянці.

Ембер Крак одна з пасажирок зазначила, що в кабіні пілотів повідомляли про можливий розрив шини і пошкодження гідравлічної системи. Вона додала, що через туман в Осло екіпаж вирішив перенаправити рейс на запасний аеродром.

Інший пасажир Мартін Франк, який сидів у передній частині літака, розповів, що почув сильний удар під час зльоту. Він зауважив, що чіткі вказівки капітана допомогли зберегти спокій пасажирам.

Через технічну несправність, яку виявили невдовзі після зльоту літак був змушений приземлитися в норвезькому аеропорту Торп Сандефьорд о 19:14 годині за місцевим часом.

На борту знаходилися 182 особи, включаючи екіпаж (176 пасажирів і шість членів екіпажу). Всі вони залишилися цілими та неушкодженими.

Масштабна катастрофа у Південній Кореї

У Південній Кореї під час посадки розбився пасажирський літак. На борту перебувала 181 людина, зокрема шість членів екіпажу.

Як повідомляє Yonhap літак, що належить південнокорейській авіакомпанії "Jeju Air", повертався з Бангкока (Таїланд). Під час приземлення в міжнародному аеропорту округу Муан, що розташований в провінції Південна Чолла (Південна Корея), він виїхав за межі злітно-посадкової смуги і врізався в огорожу.

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Авіакатастрофа сталася 29 грудня о 9:07 гоидні ранку за місцевим часом (3:30 за київським часом).

Як повідомило видання The Guardian, вижити вдалося двом членам екіпажу – чоловікові та жінці – які перебували у хвостовій частині літака у момент авіакатастрофи.

Більшість пасажирів – громадяни Південної Кореї, ще двоє – громадяни Таїланду.

Літак майже повністю знищений вибухом. Як повідомляє видання ВВС, почорнілий, обвуглений хвіст літака - це єдина частина літака, яка залишилася цілою.

Причина катастрофи наразі невідома. Згідно з попередньо інформацією літак міг втратити керування через зіткнення з птахами. Як повідомляє агенція Yonhap, через це відмовила система управління шасі.

Зокрема, авіаційні експерти також зауважують, що ймовірною причиною аварії могла бути несправність шасі.

"Пілот літака зробив виклик на диспетчерську вежу приблизно через хвилину після того, як погодився на запит диспетчерів змінити посадочні смуги, щоб уникнути можливого ризику зіткнення з птахами, каже місцева влада. Літак зачепив навігаційне обладнання на землі, а потім врізався в огорожу", – пише CNN.

Влада країни висуває іншу версію, та заявляє, що причиною авіатрощі стали погані погодні умови.

Голова авіакомпанії "Jeju Air" Сон Кьон-хун заявляє, що аварія не пов'язана з "жодними проблемами з технічним обслуговуванням" літака.

Авіаційний експерт Девід Лірмаунт заявив, що головна причина авіакатастрофи у Південній Кореї - бетонна стіна в кінці аеропорту. Під час спілкування із виданням Sky News, пасажирам вдалося б вижити, навіть якщо у літака відмовили шасі. Проте, наявність бетонної стіни призвело до загибелі багатьох людей.

"З літаком було все гаразд до того моменту, як він вдарився об стіну. Якби там не було стіни, всі були б зараз живі", – зазначив експерт.

Наразі влада Південної Кореї здійснює розслідування на місці катастрофи, щоб встановити точну причину аварії.

Виконуючий обов'язки президента Південної Кореї Чхве Сан Мок наказав докласти всіх зусиль для здійснення рятувальних робіт.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих, народу Кореї та виконувачу обов’язків президента Чхве Санг Моку.

"Від імені українського народу та від себе особисто я висловлюю щирі співчуття родинам загиблих, народу Кореї та виконувачу обов’язків президента Чхве Санг Моку. Ми поділяємо вашу скорботу та підтримуємо корейський народ у цей скорботний час", – зазначив президент.

Генеральний директор авіакомпанії "Jeju Air" публічно вибачився перед родинами жертв катастрофи. Виробник літаків Boeing також висловив свої співчуття та заявив, що підтримує зв’язок із південнокорейською авіакомпанією Jeju Air після смертельної катастрофи.

Нагадаємо, нещодавно ТСН.ua повідомляв про те, що Азербайджанський літак, який прямував з Баку до Грозного (РФ), розбився поблизу міста Актау в Казахстані та що відомо про причини катастрофи.

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