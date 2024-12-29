Пілоти азербайджанського літака перед катастрофою здійснили диво — Bild

Падіння літака у воду означало б вірну смерть для всіх пасажирів.

Завдяки надзвичайному подвигу пілотів літака “Азербайджанських авіаліній”, який був пошкоджений російською ППО біля Грозного і зазнав катастрофи біля казахстанського міста Актау, 29 людей вижили.

Про це пише у неділю, 29 грудня, експерт з аналізу відкритих даних німецького видання Bild Юліан Репке.

Він нагадав, що пасажирський літак обстріляли російські військові над Грозним, але після цього він пролетів ще кілька сотень кілометрів до Казахстану і здійснив жорстку посадку, внаслідок якої загинуло 38 людей, але майже три десятки пасажирів уціліли.

Також читайте Путін попросив вибачення у Алієва через інцидент з пасажирським літаком

Авіаексперт Якоб Верт наголосив, що хід польоту та спроба посадки літака свідчить про його значну некерованість. За його словами, від повної руйнації літак врятувало “вражаюче досягнення пілотів, які привели сильно пошкоджений літак над Каспійським морем прямо до Актау”.

Експерт зазначив, що падіння літака у воду означало б вірну смерть для всіх пасажирів. До того ж під час посадки на суші він врізався в землю передньою частиною, яка прийняла на себе основний удар, і задня частина з пасажирами в ній вціліла.

Маршрут літака “Азербайджанських авіаліній”, який зазнав катастрофи

Юліана Репке припустив, що азербайджанський літак відправили аж до Актау через бажання російської влади приховати обстріл літака із систем ППО.

Раніше повідомлялося, що під час авіакатастрофи азербайджанського літака Embraer, що впав біля Актау в Казахстані, загинув другий пілот Олександр Кальянінов, який навчався в льотній академії Кропивницького.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтерв'ю азербайджанському телебаченню заявив, що літак Azerbaijan Airlines був виведений із керування за допомогою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і обстріляний з землі на території Росії, поблизу Грозного, що призвело до його катастрофи.

Читайте також: