Падение самолета в воду означало бы верную смерть для всех пассажиров.

Благодаря чрезвычайному подвигу пилотов самолета "Азербайджанских авиалиний", который был поврежден российским ПВО возле Грозного и потерпел крушение у казахстанского города Актау, 29 человек выжили.

Об этом пишет в воскресенье, 29 декабря, эксперт по анализу открытых данных немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Он напомнил, что пассажирский самолет обстреляли российские военные над Грозным, но после этого он пролетел еще несколько сотен километров в Казахстан и совершил жесткую посадку, в результате которой погибли 38 человек, но почти три десятка пассажиров уцелели.

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Авиаэксперт Якоб Верт подчеркнул, что ход полета и попытка посадки самолета свидетельствуют о его значительной неуправляемости. По его словам, от полного разрушения самолет спасло "впечатляющее достижение пилотов, которые привели сильно поврежденный самолет над Каспийским морем прямо в Актау".

Эксперт отметил, что падение самолета в воду означало бы верную смерть для всех пассажиров. К тому же во время посадки на суше он врезался в землю передней частью, принявшей на себя основной удар, и задняя часть с пассажирами в ней уцелела.

Маршрут самолета "Азербайджанских авиалиний", потерпевшего катастрофу

Юлиана Репке предположил, что азербайджанский самолет был отправлен в Актау из-за желания российских властей скрыть обстрел самолета из систем ПВО.

Ранее сообщалось, что во время авиакатастрофы упавшего возле Актау в Казахстане азербайджанского самолета Embraer погиб второй пилот Александр Кальянинов, который учился в летной академии Кропивницкого.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанскому телевидению заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был выведен из управления с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и обстрелян с земли на территории России, вблизи Грозного, что привело к его катастрофе.

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