Масштабные авиаинциденты в мире за последние три дня: что известно

Одна из них – самая масштабная авиакатастрофа в Южной Корее за последние 30 лет.

За последние три дня в мире произошло несколько авиаинцидентов. Однако из них – смертоносная авиакатастрофа в Южной Корее, собравшая жизнь десятков человек.

ТСН.ua собрал последние сведения об авариях с самолетами.

В Канаде загорелся самолет

При посадке в Канаде загорелся самолет. Рейс 2259 авиакомпании "Air Canada", обслуживавший "PAL Airlines", совершил аварийную посадку в Галифаксе (столица Новой Шотландии), во время которой крыло самолета задело взлетно-посадочную полосу и загорелось. Инцидент произошел около 21:30 по местному времени 28 декабря.

Причина инцидента – повреждение основного шасси.

Пассажирка самолета Никки Валентайн рассказала детали инцидента:

"Мы услышали довольно громкий звук удара, когда крыло самолета начало скользить по покрытию вместе с тем, что, как я предполагаю, было двигателем", – отметила Ники. По словам женщины, самолет прокатился по взлетно-посадочной полосе на "приличное" расстояние, в то время, когда пилоты пытались его остановить.

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Ники заметила, что самолет сильно трясло, а впоследствии пассажиры увидели огонь с левой стороны самолета, а из иллюминаторов пошел дым", – рассказала она.

Как отметила Ники, самолет был почти заполнен, а на эвакуацию ушло до двух минут.

"Одна сторона всего самолета была в огне, поэтому все очень торопились выйти — но организованно торопились", — отметила женщина.

Пассажиры не пострадали, однако находились в шоковом состоянии.

По ее словам, пассажиры не получили опасных для жизни травм, но были шокированы.

Аварийная посадка в Норвегии

В пятницу 27 вечером самолет "Boeing 737" авиакомпании "KLM", вылетавший из Осло в Амстердам, совершил аварийную посадку в Норвегии.

Вскоре после взлета пассажиры и экипаж сообщили о громком шуме, который раздался во время набора высоты. Как отметили норвежские правоохранители, проблему обнаружили в 18:55 по местному времени.

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В заявлении авиакомпании KLM отметили, что этот шум заставил пилотов принять решение вернуться в Торп для обеспечения безопасности.

Как говорится в записи радиостанции самолета, пилоты потеряли управление.

"После приземления мы не справились с управлением, он (самолет – ред) повернул вправо, и мы не смогли его остановить", – заметил один из пилотов по бортовой рации. Поэтому самолет оказался на травяном участке.

Эмбер Крак одна из пассажирок отметила, что в кабине пилотов сообщали о возможном разрыве шины и повреждении гидравлической системы. Она добавила, что из-за тумана в Осло экипаж решил перенаправить рейс на запасной аэродром.

Другой пассажир Мартин Франк, сидевший в передней части самолета, рассказал, что услышал сильный удар во время взлета. Он отметил, что четкие указания капитана помогли сохранить покой пассажирам.

Из-за технической неисправности, обнаруженной вскоре после взлета самолет был вынужден приземлиться в норвежском аэропорту Торп Сандефьорд в 19:14 по местному времени.

На борту находились 182 человека, включая экипаж (176 пассажиров и шесть членов экипажа). Все они остались целыми и невредимыми.

Масштабная катастрофа в Южной Корее

В Южной Корее при посадке разбился пассажирский самолет. На борту находился 181 человек, в том числе шесть членов экипажа.

Как сообщает Yonhap самолет, принадлежащий южнокорейской авиакомпании "Jeju Air", возвращался из Бангкока (Таиланд). Во время приземления в международном аэропорту округа Муан, расположенном в провинции Южная Чолла (Южная Корея), он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.

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Авиакатастрофа произошла 29 декабря в 9:07 часов утра по местному времени (3:30 по киевскому времени).

Как сообщило издание The Guardian, выжить удалось двум членам экипажа – мужчине и женщине – находившимся в хвостовой части самолета в момент авиакатастрофы.

Большинство пассажиров – граждане Южной Кореи, еще двое – граждане Таиланда.

Самолет почти полностью уничтожен взрывом. Как сообщает издание BBC, почерневший, обугленный хвост самолета – это единственная часть самолета, оставшаяся целой.

Причина крушения пока неизвестна. Согласно предварительной информации, самолет мог потерять управление из-за столкновения с птицами. Как сообщает агентство Yonhap, из-за этого отказала система управления шасси.

В частности, авиационные эксперты также отмечают, что вероятной причиной аварии могла быть неисправность шасси.

"Пилот самолета сделал вызов на диспетчерскую башню примерно через минуту после того, как согласился на запрос диспетчеров сменить посадочные полосы, чтобы избежать возможного риска столкновения с птицами, говорят местные власти. Самолет задел навигационное оборудование на земле, а затем врезался в ограждение", – пишет CNN.

Власти страны выдвигают другую версию и заявляют, что причиной авиатрощи стали плохие погодные условия.

Глава авиакомпании "Jeju Air" Сон Кен-хун заявляет, что авария не связана с "никакими проблемами с техническим обслуживанием" самолета.

Авиационный эксперт Дэвид Лирмаунт заявил, что главная причина авиакатастрофы в Южной Корее – бетонная стена в конце аэропорта. Во время общения с изданием Sky News пассажирам удалось бы выжить, даже если у самолета отказали шасси. Однако наличие бетонной стены привело к гибели многих людей.

"С самолетом было все в порядке до того момента, как он ударился о стену. Если бы там не было стены, все были бы сейчас живы", – отметил эксперт.

В настоящее время власти Южной Кореи осуществляют расследование на месте крушения, чтобы установить точную причину аварии.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок приказал приложить все усилия для осуществления спасательных работ.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших, народу Кореи и исполняющему обязанности президента Чхе Санг Моку.

"От имени украинского народа и от себя лично я выражаю искренние соболезнования семьям погибших, народу Кореи и исполняющему обязанности президента Чхве Санг Моку. Мы разделяем вашу скорбь и поддерживаем корейский народ в это скорбное время", — отметил президент.

Генеральный директор авиакомпании "Jeju Air" публично извинился перед семьями жертв крушения. Производитель самолетов Boeing также выразил соболезнования и заявил, что поддерживает связь с южнокорейской авиакомпанией Jeju Air после смертельной катастрофы.

Напомним, недавно ТСН.ua сообщал о том, что Азербайджанский самолет, следовавший из Баку в Грозный (РФ), разбился вблизи города Актау в Казахстане и известно о причинах катастрофы.

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