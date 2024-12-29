На известном курорте в Египте акула напала на туристов

В результате нападения один турист погиб, еще один – получил ранения.

В воскресенье, 29 декабря, на курорте Марса-Алам в Египте произошло нападение акулы на двух иностранных туристов, плававших в Красном море. Их национальность не разглашается.

Об этом сообщило издание Khaleej Times со ссылкой на заявление министерства окружающей среды.

В сообщении говорится, что в результате нападения один турист погиб, еще один - получил ранения. Оба пострадавших доставлены в больницу Порто-Галиб.

По словам очевидцев, в результате нападения акулы погиб несовершеннолетний мальчик, а второй жертвой стал его отец. Он бросился спасать сына, но акула откусила ему ноги.

Местные власти запретили выплывать из причалов, пристани будут закрыты на два дня с понедельника. Это решение было принято в рамках текущих мер безопасности, которые уже включали строгие запреты на купание у пирсов.

Напомним, летом прошлого года в городе Хургада, севернее Марса-Алама, тигровая акула напала и съела мужчину у берега. Погибший был гражданином России.

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