В школах Техаса запрещают Библию: в чем причина

В Техасе школа "Canyon Independent" вынуждена изъять экземпляры Библии из-за нового закона штата о книгах с "откровенно сексуальным" содержанием, сообщает издание Daily Star.

Книгу убрали с полок школьных библиотек того, как в ней обнаружили содержание, которое закон считает неподобающим.

Об этом говорится в электронном письме от директора школы Даррила Флаше, которое он прислал родителям.

"Законопроект 900, который был принят на последней законодательной сессии, устанавливает библиотечные стандарты. Они ограничивают наличие книг в школьных библиотеках", – отметил Флаше.

Также он пообещал убрать с полок школьных читаний другие книги, не соответствующие "библиотечным стандартам" по новому закону.

Предполагается, что новый закон может вызвать подобную проблему в США. В частности, в штате Айдахо христианские группы активно призывают часто читать Библию в государственных школах, поэтому такое сообщение Флаше вызвало раздражение.

В письме директора отмечается, что родители могут пойти за библией в другие места.

Родителям учащихся школы Canyon Independent советуют брать Библию в других местах.

По ее словам, абсурдно запрещать духовную книгу вместе с непристойными. В частности, она отметила, что в школах сейчас не хватает охранников и пуленепробиваемых окон с дверью.

"Я считаю, что наличие Слова Божьего для наших детей может не только предотвратить насилие, но и обеспечить комфорт и чувство безопасности в хаотическом мире", — сказала женщина.

Библия, по ее словам, является книгой мудрости. Это самая продаваемая книга всех времен: она исторически точна, научно обоснована и способна изменять жизнь людей.

Заметим, ученые смогли воскресить семена, обнаруженные в пещере в Иудейской пустыне еще в 1980-х годах.

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