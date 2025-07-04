Зеленський повідомив про домовленість із Трампом

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом домовився про подальші кроки для посилення української протиповітряної оборони.

Про це він повідомив у п’ятницю, 4 липня, у своєму традиційному зверненні.

Зеленський назвав свою розмову з американським лідером «важливою».

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«Домовилися про зустріч наших команд, щоб збільшити силу ППО», — наголосив він.

Також під час цієї розмови обидва лідери детально говорили про спільне виробництво зброї.

«І нам це потрібно, і Америці», — зазначив український президент.

Раніше видання Axios з посиланням на українського чиновника та джерело, обізнане з цією розмовою, повідомило, що президент США Дональд Трамп пообіцяв допомогти Києву з протиповітряною обороною через ескалацію російських атак.

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Нагадаємо, під час зустрічі з Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Гаазі Дональд Трамп заявив про готовність розглянути питання постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot.

Однак натомість нещодавно з’явилася інформація про те, що США призупиняють постачання Україні певних видів озброєння через занепокоєння щодо власних запасів.