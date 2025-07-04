Зеленский сообщил о договоренности с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом договорился о дальнейших шагах для усиления украинской противовоздушной обороны.

Об этом он сообщил в пятницу, 4 июля, в своем традиционном обращении.

Зеленский назвал свой разговор с американским лидером «важным».

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«Договорились о встрече наших команд, чтобы увеличить силу ПВО», — подчеркнул он.

Также во время этого разговора оба лидера подробно говорили о совместном производстве оружия.

«И нам это нужно, и Америке», — отметил украинский президент.

Ранее издание Axios со ссылкой на украинского чиновника и источник, знакомый с этим разговором, сообщило, что президент США Дональд Трамп пообещал помочь Киеву с противовоздушной обороной из-за эскалации российских атак.

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Напомним, во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть вопрос поставки Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot.

Однако вместо этого недавно появилась информация о том, что США приостанавливают поставки Украине определенных видов вооружения из-за беспокойства относительно собственных запасов.