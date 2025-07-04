- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 306
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне убили женщину в Купянске
Ранения в результате артиллерийского обстрела получили еще трое мирных жителей города.
В пятницу, 4 июля, военные российской оккупационной армии обстреляли из артиллерии город Купянск на Харьковщине. В результате обстрела погибла 52-летняя женщина.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Кроме того, ранения получили 56-летний мужчина и женщины в возрасте 66 и 56 лет.
На месте обстрела повреждены жилые дома и магазины.
Сотрудники полиции оказали помощь пострадавшим и задокументировали последствия вражеского удара по городу.
По собранным материалам следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) УКУ.
Напомним, вечером в пятницу, 4 июля, российский беспилотник нанес удар по гражданской инфраструктуре города Кривого Рога. По меньшей мере три человека получили ранения.