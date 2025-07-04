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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россияне убили женщину в Купянске

Ранения в результате артиллерийского обстрела получили еще трое мирных жителей города.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
последствия обстрела Купянска

последствия обстрела Купянска / © Национальная полиция Украины

В пятницу, 4 июля, военные российской оккупационной армии обстреляли из артиллерии город Купянск на Харьковщине. В результате обстрела погибла 52-летняя женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Кроме того, ранения получили 56-летний мужчина и женщины в возрасте 66 и 56 лет.

На месте обстрела повреждены жилые дома и магазины.

Сотрудники полиции оказали помощь пострадавшим и задокументировали последствия вражеского удара по городу.

По собранным материалам следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) УКУ.

Напомним, вечером в пятницу, 4 июля, российский беспилотник нанес удар по гражданской инфраструктуре города Кривого Рога. По меньшей мере три человека получили ранения.

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