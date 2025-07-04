Россияне убили женщину в Купянске

последствия обстрела Купянска / © Национальная полиция Украины

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В пятницу, 4 июля, военные российской оккупационной армии обстреляли из артиллерии город Купянск на Харьковщине. В результате обстрела погибла 52-летняя женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Кроме того, ранения получили 56-летний мужчина и женщины в возрасте 66 и 56 лет.

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На месте обстрела повреждены жилые дома и магазины.

Сотрудники полиции оказали помощь пострадавшим и задокументировали последствия вражеского удара по городу.

По собранным материалам следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) УКУ.

Напомним, вечером в пятницу, 4 июля, российский беспилотник нанес удар по гражданской инфраструктуре города Кривого Рога. По меньшей мере три человека получили ранения.

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