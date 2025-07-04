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Россияне атаковали Кривой Рог ударным дроном: видео "прилета" и подробности
В результате атаки возник пожар на инфраструктурном объекте, есть пострадавшие.
Вечером в пятницу, 4 июля, российский беспилотник нанес удар по гражданской инфраструктуре города Кривого Рога.
Момент атаки попал на видео автомобильного регистратора, которое опубликовано в Сети.
На опубликованных кадрах видно, как «Шахед» нанес удар, после чего раздался взрыв и вверх поднялись клубы огня и дыма.
Как сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, в результате атаки возник пожар на инфраструктурном объекте, есть пострадавшие.
По его словам, по состоянию на 19:30 было известно о трех пострадавших.
«Один раненый человек — „тяжелый“, остальные в состоянии средней тяжести», — написал Сергей Лысак.
Этой ночью Кривой Рог на Днепропетровщине уже атаковали российские беспилотники. После взрывов над городом поднялся столб дыма.
Напомним, в ночь на 4 июля Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак по территории Украины — было выпущено 550 средств воздушного нападения, из которых силы ПВО уничтожили 478. Основной целью врага стал Киев.