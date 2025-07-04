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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне атаковали Кривой Рог ударным дроном: видео "прилета" и подробности

В результате атаки возник пожар на инфраструктурном объекте, есть пострадавшие.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Российский беспилотник

Российский беспилотник / © Facebook/Varta 1

Вечером в пятницу, 4 июля, российский беспилотник нанес удар по гражданской инфраструктуре города Кривого Рога.

Момент атаки попал на видео автомобильного регистратора, которое опубликовано в Сети.

На опубликованных кадрах видно, как «Шахед» нанес удар, после чего раздался взрыв и вверх поднялись клубы огня и дыма.

Как сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, в результате атаки возник пожар на инфраструктурном объекте, есть пострадавшие.

По его словам, по состоянию на 19:30 было известно о трех пострадавших.

«Один раненый человек — „тяжелый“, остальные в состоянии средней тяжести», — написал Сергей Лысак.

Этой ночью Кривой Рог на Днепропетровщине уже атаковали российские беспилотники. После взрывов над городом поднялся столб дыма.

Напомним, в ночь на 4 июля Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак по территории Украины — было выпущено 550 средств воздушного нападения, из которых силы ПВО уничтожили 478. Основной целью врага стал Киев.

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