Кривой Рог атаковали "Шахеды": что известно о попаданиях и последствиях (обновлено)

Взрыв. / © Associated Press

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В пятницу, 4 июля, в Кривом Роге на Днепропетровщине произошли взрывы. Российские беспилотники ударили по городу. Есть попадания.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Шахидная атака. Взрыв", - подчеркнул чиновник.

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Позже он сообщил, что произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры. По словам чиновника, по предварительной информации, ранения получили по меньшей мере три человека.

Издание "Суспільне" пишет, что в городе произошли перебои со светом после обстрела.

В свою очередь, глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что оккупанты "попал БпЛА по Кривому Рогу". На месте атаки возник большой пожар.

Мониторинговые каналы информировали, что над Кривым Рогом виден столб дыма после взрывов. Между тем, местные медиа сообщали, что и в Днепре раздались звуки взрывов.

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Напомним, этой ночью РФ ударила "Кинжалами", "Искандерами" и дронами. Россияне атаковали 550 средствами воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 478 целей.

Целью этой ночи стал Киев. Город пережил самую масштабную атаку дронов.

Дата публикации 09:36, 04.07.25 Количество просмотров 50 Киев окутал дым после вражеской атаки: качество воздуха резко ухудшилось