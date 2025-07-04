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Будет ад: синоптикиня назвала самые жаркие дни в июле
Осадков будет меньше, а на смену комфортной погоде придет жара. Уже со следующей недели температура воздуха поднимется до +37.
В субботу, 5 июля, в Украине будет преобладать сухая погода.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Жара завтра удержится в южной части, на юго-востоке Украины — ожидается +30+34. На остальной территории Украины температурный фон будет более комфортным, +24+28 градусов», — отметила она.
Прогноз на ближайшие дни
7-8 июля в Украине будет преобладать сильная жара.
С 9 июля она ослабнет на западе, севере, многих центральных областях.
«Однако на юге, востоке Украины и Днепропетровщине еще будет печь до +33+37 градусов», — добавила синоптик.
Напомним, от высоких температур страдают также и северные страны — Британия, Нидерланды, Германия. В Швейцарии остановили один реакторный блок на атомной электростанции Безнау и вдвое уменьшили мощность на другом из-за высокой температуры речной воды, используемой для охлаждения реакторов АЭС.
В Париже закрыли для посещения Эйфелеву башню и открыли охлаждающие пункты. На юге страны вспыхнули большие лесные пожары.
Пожары также свирепствуют и на самом большом греческом острове Крит.