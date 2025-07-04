Будет ад: синоптикиня назвала самые жаркие дни в июле

Волна жары накрыла Украину / © Associated Press

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В субботу, 5 июля, в Украине будет преобладать сухая погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Жара завтра удержится в южной части, на юго-востоке Украины — ожидается +30+34. На остальной территории Украины температурный фон будет более комфортным, +24+28 градусов», — отметила она.

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Прогноз на ближайшие дни

7-8 июля в Украине будет преобладать сильная жара.

С 9 июля она ослабнет на западе, севере, многих центральных областях.

«Однако на юге, востоке Украины и Днепропетровщине еще будет печь до +33+37 градусов», — добавила синоптик.

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Напомним, от высоких температур страдают также и северные страны — Британия, Нидерланды, Германия. В Швейцарии остановили один реакторный блок на атомной электростанции Безнау и вдвое уменьшили мощность на другом из-за высокой температуры речной воды, используемой для охлаждения реакторов АЭС.

В Париже закрыли для посещения Эйфелеву башню и открыли охлаждающие пункты. На юге страны вспыхнули большие лесные пожары.

Пожары также свирепствуют и на самом большом греческом острове Крит.