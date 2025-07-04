Блогер раскрыл имя первенца Леси Никитюк: как назвали мальчика

Леся Никитюк с женихом и сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

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В Сети стало известно, как украинская ведущая Леся Никитюк назвала сына, которому совсем скоро, 15 июля, исполнится один месяц.

По информации блогера Богдана Беспалова мальчика звезда назвала Орестом. Сплетник в своем Telegram-канале ссылается на инсайдеров, но сама же ведущая пока не торопится раскрывать тайну. Поэтому ни подтверждений, ни опровержений этому нет.

Публикация Богдана Беспалова / © BespaLOVmedia

Между тем ранее Леся Никитюк делилась, что родила сына 15 июня в одном из киевских родильных. Несмотря на сплетни об обращении к суррогатной матери, звезда дала четко понять, что рожала сама, красноречивыми фото из палаты. Отцом первенца ведущей стал военный Дмитрий Бабчук, с которым она помолвлена. Молодожены пока нигде не показывали сына и максимально сохраняют его приватность.

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Напомним, 4 июля Украина подверглась ударам со стороны РФ. В частности, враг концентрировался на столице. Леся Никитюк и другие звезды уже высказались о преступлениях оккупантов и показали, как спасались от ночных ракет и дронов и борются с едким смогом на улице.