- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 16k
- Время на прочтение
- 1 мин
Блогер раскрыл имя первенца Леси Никитюк: как назвали мальчика
Инсайдер сообщает, что ведущая выбрала для сына имя греческого происхождения.
В Сети стало известно, как украинская ведущая Леся Никитюк назвала сына, которому совсем скоро, 15 июля, исполнится один месяц.
По информации блогера Богдана Беспалова мальчика звезда назвала Орестом. Сплетник в своем Telegram-канале ссылается на инсайдеров, но сама же ведущая пока не торопится раскрывать тайну. Поэтому ни подтверждений, ни опровержений этому нет.
Между тем ранее Леся Никитюк делилась, что родила сына 15 июня в одном из киевских родильных. Несмотря на сплетни об обращении к суррогатной матери, звезда дала четко понять, что рожала сама, красноречивыми фото из палаты. Отцом первенца ведущей стал военный Дмитрий Бабчук, с которым она помолвлена. Молодожены пока нигде не показывали сына и максимально сохраняют его приватность.
Напомним, 4 июля Украина подверглась ударам со стороны РФ. В частности, враг концентрировался на столице. Леся Никитюк и другие звезды уже высказались о преступлениях оккупантов и показали, как спасались от ночных ракет и дронов и борются с едким смогом на улице.