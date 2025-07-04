Блогер розкрив ім'я первістка Лесі Нікітюк: як назвали хлопчика

Леся Нікітюк з нареченим і сином / © instagram.com/lesia_nikituk

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У Мережі стало відомо, як українська ведуча Леся Нікітюк назвала сина, якому зовсім скоро, 15 липня, виповниться один місяць.

За інформацією блогера Богдана Беспалова хлопчика зірка назвала Орестом. Пліткар у своєму Telegram-каналі посилається на інсайдерів, але сама ж ведуча поки не квапиться розкривати таємницю. Тож ані підтверджень, ані спростувань цьому немає.

Допис Богдана Беспалова / © BespaLOVmedia

Тим часом раніше Леся Нікітюк ділилася, що народила сина 15 червня в одному з київських пологових. Попри плітки про звернення до сурогатного матері, зірка дала чітко зрозуміти, що народжувала сама, красномовними фото з палати. Батьком первістка ведучої став військовий Дмитро Бабчук, з яким вона заручена. Наречені поки що ніде не показували сина та максимально зберігають його приватність.

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Нагадаємо, 4 липня Україна зазнала ударів з боку РФ. Зокрема, ворог концентрувався на столиці. Леся Нікітюк та інші зірки вже висловилися про злочини окупантів і показали, як рятувалися від нічних ракет і дронів і борються з їдким смогом на вулиці.