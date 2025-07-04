- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 1117
- Час на прочитання
- 2 хв
Юрійович чи Юрієвич — як правильно писати
Як правильно писати по батькові від імені Юрій за новим українським правописом
Українська мова, як живий організм, постійно розвивається, і останні зміни в правописі принесли оновлення у правила відмінювання імен, зокрема, і утворення по батькові. Одним із частих запитань, що виникає у зв’язку з цими змінами, є правильне написання по батькові від поширеного чоловічого імені Юрій.
Ім’я Юрій є надзвичайно популярним в Україні — за даними сервісу «Рідні», його носить понад 600 тисяч осіб.
Ім’я Юрій — це чоловіче ім’я грецького походження, яке поширене серед українців, білорусів, росіян та грузинів. Воно є прямим відповідником грецького Георгій (Γεωργός), що буквально означає «хлібороб» або «плугатар». Походить від давньогрецьких слів «gē» (земля) та «ergon» (робота), що підкреслює зв’язок імені з землеробством та працею.
З утворенням по батькові від цього імені часто виникають дискусії — Юр’євич, Юрійович чи Юрієвич?
Як правильно — Юрійович чи Юрієвич
За словами редакторки Ольга Васильєва правильно говорити та писати «Юрійович».
Цю відповідь підтверджують орфографічні правила української мови. Згідно з ними, по батькові для іменників чоловічого роду утворюються за допомогою суфікса «-ович». Це правило є універсальним для багатьох чоловічих імен, і Юрій не є винятком.
Таким чином, «Юрійович» — це єдиний правильний варіант написання цього по батькові в українській мові. Форми «Юрієвич» та «Юр’євич» є неправильними та не відповідають нормам сучасного українського правопису.
Приклади правильного використання:
Вадим Юрійович працює в Києві.
Купіть квиток для Олега Юрійовича.
Передавайте вітання Ігорю Юрійовичу
Коли йдеться про по батькові для дочки, батька якої звуть Юрій, тут також є чітке правило, яке дозволяє уникнути помилок. Правильним варіантом є Юріївна.
Згідно з українським правописом, жіночі імена по батькові утворюються за допомогою суфіксів -івн (а). Оскільки ім’я Юрій закінчується на «-й», у цьому випадку використовується суфікс -ївн (а).
Приклад: Юрій + -івна = Юріївна
Таким чином, варіанти «Юрієвна» або «Юр’євна» є помилковими.
Приклади правильного вживання:
Олена Юріївна — викладачка.
Зустрівся з Мариною Юріївною.
Важливо пам’ятати, що в офіційних документах, таких як паспорт, свідоцтво про народження чи інші юридичні папери, слід обов’язково використовувати той варіант написання по батькові, який зафіксований у паспорті особи. Це пов’язано з тим, що з юридичної точки зору будь-які відмінності у написанні (навіть «Юр’євич» замість «Юрійович») можуть вважатися різними іменами, що може спричинити труднощі при ідентифікації особи та оформленні документів.