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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Юрійович чи Юрієвич — як правильно писати

Як правильно писати по батькові від імені Юрій за новим українським правописом

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Як правильно писати по батькові// фото: pmg.ua

Як правильно писати по батькові// фото: pmg.ua

Українська мова, як живий організм, постійно розвивається, і останні зміни в правописі принесли оновлення у правила відмінювання імен, зокрема, і утворення по батькові. Одним із частих запитань, що виникає у зв’язку з цими змінами, є правильне написання по батькові від поширеного чоловічого імені Юрій.

Ім’я Юрій є надзвичайно популярним в Україні — за даними сервісу «Рідні», його носить понад 600 тисяч осіб.

Ім’я Юрій — це чоловіче ім’я грецького походження, яке поширене серед українців, білорусів, росіян та грузинів. Воно є прямим відповідником грецького Георгій (Γεωργός), що буквально означає «хлібороб» або «плугатар». Походить від давньогрецьких слів «gē» (земля) та «ergon» (робота), що підкреслює зв’язок імені з землеробством та працею.

З утворенням по батькові від цього імені часто виникають дискусії — Юр’євич, Юрійович чи Юрієвич?

Як правильно — Юрійович чи Юрієвич

За словами редакторки Ольга Васильєва правильно говорити та писати «Юрійович».

Цю відповідь підтверджують орфографічні правила української мови. Згідно з ними, по батькові для іменників чоловічого роду утворюються за допомогою суфікса «-ович». Це правило є універсальним для багатьох чоловічих імен, і Юрій не є винятком.

Таким чином, «Юрійович» — це єдиний правильний варіант написання цього по батькові в українській мові. Форми «Юрієвич» та «Юр’євич» є неправильними та не відповідають нормам сучасного українського правопису.

Приклади правильного використання:

  • Вадим Юрійович працює в Києві.

  • Купіть квиток для Олега Юрійовича.

  • Передавайте вітання Ігорю Юрійовичу

Коли йдеться про по батькові для дочки, батька якої звуть Юрій, тут також є чітке правило, яке дозволяє уникнути помилок. Правильним варіантом є Юріївна.

Згідно з українським правописом, жіночі імена по батькові утворюються за допомогою суфіксів -івн (а). Оскільки ім’я Юрій закінчується на «-й», у цьому випадку використовується суфікс -ївн (а).

  • Приклад: Юрій + -івна = Юріївна

Таким чином, варіанти «Юрієвна» або «Юр’євна» є помилковими.

Приклади правильного вживання:

  • Олена Юріївна — викладачка.

  • Зустрівся з Мариною Юріївною.

Важливо пам’ятати, що в офіційних документах, таких як паспорт, свідоцтво про народження чи інші юридичні папери, слід обов’язково використовувати той варіант написання по батькові, який зафіксований у паспорті особи. Це пов’язано з тим, що з юридичної точки зору будь-які відмінності у написанні (навіть «Юр’євич» замість «Юрійович») можуть вважатися різними іменами, що може спричинити труднощі при ідентифікації особи та оформленні документів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1117
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