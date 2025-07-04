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Росіяни вбили жінку у Куп’янську
Поранення внаслідок артилерійського обстрілу дістали ще троє мирних мешканців міста.
У п’ятницю, 4 липня, військові російської окупаційної армії обстріляли з артилерії місто Куп’янськ на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинула 52-річна жінка.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.
Окрім того, поранень зазнали 56-річний чоловік та жінки віком 66 і 56 років.
На місці обстрілу пошкоджено житлові будинки та магазини.
Працівники поліції надали допомогу постраждалим та задокументували наслідки ворожого удару по місту.
За зібраними матеріалами слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) ККУ.
Нагадаємо, ввечері п’ятниці, 4 липня, російський безпілотник завдав удару по цивільній інфраструктурі міста Кривий Ріг. Щонайменше троє людей дістали поранення.