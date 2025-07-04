На Рівненщині матір підозрюють у вбивстві немовляти: моторошні деталі справи

Мати підозрюють у вбивсті немовляти / © unsplash.com

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У Вараському районі Рівненської області слідчі повідомили 35-річній жінці про підозру в умисному вбивстві її новонародженої дитини. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі жінка перебуває у слідчому ізоляторі. Вирішується питання про її переведення до спеціалізованого медичного закладу.

Про це повідомляє Поліція Рівненської області.

За попередньою інформацією, жінка народила дитину вдома в одному з сіл району. Попри прибуття медиків, вона не дозволила їм наблизитись. Через це на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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Правоохоронці виявили новонароджену дівчинку без ознак життя під покривалом на ліжку. Згідно з лікарським свідоцтвом, смерть немовляти настала внаслідок механічної асфіксії (нестачі кисню).

Поліцейські встановили, що 35-річна породілля вже має двох дітей, але позбавлена батьківських прав. Третю вагітність вона ретельно приховувала від рідних.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч.1 ст.117 КК України (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини). Тривають необхідні слідчі дії та призначені експертизи, включно із судово-психіатричною.

Раніше повідомлялося, у четвер, 3 липня, у центрі Львова поліція затримала чоловіка, який вчинив дебош у проїзді Крива Липа, де розташована низка ресторанів. Після затримання він поводився агресивно, нецензурно лаявся і погрожував усіх звільнити.

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