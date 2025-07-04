Який зараз вигляд має скандальна Наталія Вітренко: в центрі Києва гуляє за ручку з коханим

Наталія Вітренко / © ТСН

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Наталія Вітренко — головна зірка проросійських партій 90-х і 2000-х — повернулася до Києва. Колись вона організовувала референдуми для агресора, підтримувала Януковича, кричала про «НАТО — ворог» і мріяла відновити СРСР. А сьогодні судиться з державою за штраф у 5 100 гривень і гуляє в центрі столиці з Володимиром Марченком — своїм вірним «номером два».

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Хто така Наталія Вітренко

У 90-ті вона була амбасадоркою комунізму й більшовизму, у 2000-ні підтримувала Януковича, а 2014-го стояла біля витоків війни Росії проти України.

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Вона організовувала референдуми на сході України для того, щоб агресор мав юридичний привід ввести свої війська до України.

Наталія Вітренко / © ТСН

Політична кар’єра

Її політична кар’єра почалася 1992 року. Одразу після розпаду Радянського Союзу вона приєдналася до українських комуністів і на всіх майданчиках розповідала, що це найкраща партія у світі, що розпалася найкраща у світі країна з найкращою економікою і все було супер, але СРСР розпався.

Після того, як комуністичну партію заборонили, вона приєдналася до соціалістичної партії. Можна сказати, ті самі яйця, лише в профіль. Паралельно зі своєю політичною діяльністю вона продовжувала писати різні пасквілі про те, яка чудова комуністична партія, як не можна її забороняти і що розпад Радянського Союзу був не на часі.

Наталія Вітренко / © ТСН

А ще вона першою почала говорити про «8 лєт дамбілі Бамбас». Тільки це було 1997-го. Щоправда, тоді ще було й “зубожіння”.

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Коли вона посварилася з Олександром Морозом, то вирішила створити свою власну партію. Називалося це «об’єднання» чи «гурток», чи, як вони люблять називати, «маленька хунта» «Прогресивною соціалістичною партією Наталії Вітренко». Там вона була фронтвумен, а її коханець, а пізніше чоловік Володимир Марченко завжди був поруч з нею другим номером у всіх її політичних починаннях.

Наталія Вітренко / © ТСН

Ну і, звісно, вони постійно билися з міліцією. Або з націоналістами. Або з іншими народними депутатами.

Чоловік Вітренко — Володимир Марченко

І ще кілька слів про її вірного супутника Володимира Марченка. Це комуніст з багаторічним стажем. Все своє життя він був спочатку членом комуністичної партії Радянського Союзу, потім членом комуністичної партії України, потім членом Прогресивно-соціалістичної партії Наталії Вітренко, другим її номером.

Спочатку він був її коханцем, потім став чоловіком. І зрештою від 2007 року прогресивний соціаліст-комуніст залишається безробітним. Навіть під час виборів 2007-го він написав у своїй автобіографії «тимчасово безробітний член комуністичної партії».

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Чоловік Наталії Вітренко / © ТСН

І, власне, як лідерка політичної партії прогресивних соціалістів вона досягла свого політичного піку наприкінці 90-х. Тоді вона балотувалася на посаду президента України і посіла, уявляєте, п’яте місце.

Завжди агресивні, завжди готові бити пики своїм політичним опонентам. За 20 років вони змінилися до невпізнаваності.

Де була Вітренко після 2014 року

Протягом усієї своєї політичної кар’єри вона передусім говорила про відновлення Радянського Союзу, про дружбу, жвачку з Росією і Білоруссю, про спільн релігію, мову, завжди виступала проти державної української мови та підтримувала російську на всіх майданчиках.

2004 року вона очікувано підтримала Януковича. Він тоді програв вибори. Після того, як Ющенко став президентом, здавалося, пані Наталія зникла з політичної арени, оскільки її підтримка на будь-яких виборах — максимум 1–2%, проте вже 2014-го, після початку російської агресії проти України, вона знову з’являється.

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Тепер, щоправда, у Слов’янську, і тепер вона підтримує російських бойовиків. У квітні 2014 року вона організовує на сході України так званий референдум. Основне питання — чи підтримують жителі сходу України київську владу?

Говорити, як насправді проголосували тоді жителі сходу України, неможливо, адже зрозуміло, що результати були сфальсифіковані.

2014 року СБУ спільно з Держфінмоніторингом провела дослідження, звідки фінансується Наталія Вітренко і, відповідно, партія та всі ці активності, і з’ясувала, що гроші йдуть напряму від росіян. Коли Порошенко став президентом, їй довелося тікати, стверджуючи, що від 2014-го вона начебто жила в Росії, інколи з’являючись на пропагандистському телебаченні. Вона вела свій блог, де закликала українців захищати жителів Сирії, жителів Куби, не здавати інтереси Куби, якщо звільнити Сирію, то можна буде звільнити Україну тощо, тощо.

Що Вітренко робить у Києві

І здавалося б, вона не мала повернутися до України, але… Зараз вона судиться з державою Україна, проте не за те, що вона сепаратистка чи ще там щось таке. 2024 року НАЗК виписала їй штраф на 5 тисяч 100 гривень за те, що вона якось не так чи зовсім не подавала звіти про діяльність своєї політичної партії. І вона за це судиться — за 5 100 грн.

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Що ж стосується кримінальних проваджень щодо пані Вітренко, то від 2014-го їх було безліч. І за сепаратизм, і за державну зраду, і за якісь там податкові історії. Як бачимо, жіночка на волі, все у неї добре. Вона спокійно гуляє центром Києва неподалік Головного слідчого управління Національної поліції і буквально за метрів 300–400 від СБУ. Уявляєте?

Наталія Вітренко з чоловіком / © ТСН

Син Наталії Вітренко, Юрій Вітренко, працював директором «Нафтогазу». Як ви пам’ятаєте, це чувак з неймовірно великою зарплатою, який судився з Росією за газовими справами і виграв міжнародні арбітражні суди проти росіян за постачання газу. Так от, від нього вона відмовилася.

Каже, що він має проєвропейські погляди, і їй це дуже не подобається.

І, власне, життя пані Вітренко доводить, що росіяни своїх “бросают”. Погляньте, який зараз вигляд має колись впливова могутня жінка. Незважаючи на колишній вплив, вона судиться з державою Україна за 5 тисяч 100 гривень.

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На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ШОК! ЯК НАТАЛІЯ ВІТРЕНКО ВИГЛЯДАЄ ЗАРАЗ! У центрі КИЄВА ГУЛЯЄ ЗА РУЧКУ З КОХАНИМ! СБУ, ВИ ДЕ?