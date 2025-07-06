Китай представив мікродрон, схожий на комара: для чого його можуть використовувати

Мікродрон, схожий на комара. / © Business Insider

Реклама

У Китаї представили нову розробку — мікродрон, що за розмірами і зовнішністю нагадує комара. Пристрій показали минулого місяця на державному телеканалі CCTV-7: він завбільшки з людський ніготь та має напівпрозорі крила, схожі на листя.

Про це розповідає Business Insider.

Дрон створили в Національному університеті оборонних технологій Китаю. Його призначення — таємні розвідувальні місії, зокрема спостереження всередині приміщень. Як вважає Херб Лін, старший науковий співробітник Центру міжнародної безпеки Стенфордського університету, подібний пристрій потенційно може бути ефективним у ролі камер відеоспостереження в закритих просторах.

Реклама

Однак, за його словами, невеликий розмір дрона значно обмежує можливості: “Його автономність у повітрі залежить від ємності акумулятора. Крім того, він настільки легкий, що навіть незначний вітер або потік повітря можуть зірвати політ”.

Подібні побоювання висловив і Семюел Бендетт, аналітик Центру військово-морського аналізу США. Він зазначив, що мікродрони особливо чутливі до погодних умов — вітру, дощу, снігу, туману, а також до мікроклімату всередині будівель: “Навіть кондиціонер або відкрите вікно можуть вивести такий апарат з ладу”.

Бендетт також підкреслив, що через обмеження в розмірі пристрій навряд чи може містити сучасну систему зв’язку або якісну оптику, що ставить під сумнів його реальну ефективність.

Попри це, інші експерти вважають презентацію мікродрона свідченням технологічних амбіцій Пекіна. Майкл Горовіц, старший дослідник Ради з міжнародних відносин, зауважив, що Китай демонструє прагнення до інновацій у сфері безпілотних систем. Водночас, він зазначив, що поки неясно, наскільки реальні заявлені можливості дрона та коли така технологія буде впроваджена в бойові чи розвідувальні місії.

Реклама